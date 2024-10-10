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Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Bankalar EKim ayı kampanyalarını açıklamaya devam ediyor. En dikkat çekenler ise faizsiz kredi imkanları oluyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 14:51
Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

9 ay kadar politika faizlerinde alınan artış kararı kredi kullanacakları, acil nakde ihtiyacı olanları zor duruma sokmuştu. Öyle ki kredi faiz oranları adeta hortlarken, bu durum vatandaşa geri ödemesi büyük bir yük haline gelmişti. Ancak 4 aydır politika faizinin stabil olarak açıklanması kredi faizlerine de düşüş olarak yansısa da geri ödemeler yine yüksek gelmeye devam ediyor. Özellikle de acil ödemesi a-olan kişilerin banka kapılarını aşındırdığı ve faiz oranı araştırmasına koyulmasına istinaden kimi bankalar çözümü faizsiz kredi limitini yükseltmekte buldu. Özellikle de Ekim ayında kredi kullanmak isteyenlere özel bir çok avantajlı kampanya açıklandı. Bankalar EKim ayı kampanyalarını açıklamaya devam ediyor. 6 ay vadeye kadar uzanan bu kampanyalar sayesinde, ihtiyaç kredisi veya taksitli nakit avansı kullanarak 50.000 TL'ye kadar nakit ödeme sağlanabiliyor.  

Bankalar tarafından düzenlenen kampanyalar, talep yoğunluğunun arttırılmasını hedeflemek ve yeni müşteri kazanmak olarak bilinirken, banka banka faizsiz krediler yakından takip ediliyor.  

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

0 FAİZLİ KREDİ KAMPANYALARI 

Kredi kullanmak isteyen vatandaş, sıfır faizli kredi kampanyaları araştırırken, hangi banka sıfır faizli kredi veriyor... İşte detaylar... 

Enpara: Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 35.000 TL'ye varan faizsiz kredi veriyor. 

QNB Finansbank: 6 ay vadeli 20.000 TL kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans ile toplamda 45.000 TL'ye kadarödeme yapıyor.  

Akbank: 6 ay vadeli 20.000 TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans ile toplamda 45.000 TL'ye kadar kredi fırsatı sunuyor. 

Garanti BBVA: Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 20.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans dağıtıyor.  

İş Bankası: İşCep'ten İş Bankası müşterisi olan vatandaşlara, 25.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor. 

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

TEB: Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 25.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans veriyor. Toplamda 50.000 TL'lik kredi fırsatı ortaya çıkıyor. 

Denizbank: Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 10.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 15.000 TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor. 

ING: Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli %0 faizli 15.000 TL kredi imkanı sunuyor. 

On Dijital Bankacılık: Yeni müşterilere özel 3 ay vadeli %0 faizli 15.000 TL kredi imkanı sunuyor. 

SIFIR FAİZLİ KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? 

Sıfır faizli kredi kampanyalarından yararlanmak için bankaların belirlediği şartları yerine getirme zorunluluğu var. Genellikle yeni müşterilere özel olan bu kampanyalar bankanın mobil uygulamasını indirilmesi şartına ya da kredi notuna göre verilmektedir.  

 


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