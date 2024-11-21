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Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Alınan kararlar akabinde bankalar faiz hesaplamalarında revizeye gidebiliyor. Yeni kampanyalar müşteriyi cezbediyor

Yayın Tarihi: 21.11.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 09:30
Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

TCMB tarafından ay ay düzenlenen politika faizi açıklamasını kesinlikle ki en yakından takip eden bankalar olmakta iken gerek mevduatlar gerekse de kredi ya da kredi kartı faizleri TCMB kararları doğrultusunda değişkenlik gösteriyor. Alınan kararlar akabinde bankalar faiz hesaplamalarında revize giderken, özellikle de düzenlenen kampanyalar kapsamında müşteriye büyük imkanlar sağlanabiliyor. Her kesimden vatandaşa büyük indirim imkanı sağlanabiliyor.  

Yatırımı olan vatandaşa yönelik son zamanlarda en fazla kazanç sağladığı belirtirken vadeli mevduat hesaplarında yüzde 50’ye kadar faiz imkanı sağlanabilmekte iken, olası 2025 senaryolarında politika faizi indirim kararları akabinde mevduat faizlerinin de düşeceği tahmin ediliyor. 2022 senesinde yüzde 1.5 civarında seyreden kredi faizleri ise artırılan politika faizleri kapsamında yüzde 5’lere kadar yükselebiliyor. Hal bu iken kredi faizlerinde düşüş beklentisi de devam ediyor. Bankalar tarafından düzenlenen kampanyalarda da faiz indirimi kararları duyurulabiliyor. Ay ay müşteri odaklı kampanyalarını sunan bankalar özellikle de faizsiz kredi imkanları ile dikkatleri üzerine toplayabiliyor.   

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

DENİZBANK 3 MİLYON TL FAİZSİZ KREDİ 

Son aylarda düzenlediği kampanyalar ile dikkatleri üzerine toplayan Denizbank tarafından Kasım ayında başlatılan dev kredi kampanyasında o sıfır faiz dikkatleri üzerine toplarken, 3 milyona kadar kullandırılabilen kredi, hak sahibi olmak isteyen vatandaşların ilgi odağına girmiş bulunuyor.  

DENİZBANK- TÜRKTRAKTÖR İŞBİRLİĞİ İLE DEV KAMPANYA 

Tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için sunulan 3 milyon TL dev kredi fırsatından 60 ay vade ve faizsiz geri ödeme dikkat çekerken, kampanya TürkTraktör’den traktör alımlarında geçerli olacağı ifade edilmiş bulunuyor.    

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Anlaşmalı Türk Traktör bayilerinden temin edilen %0 faizli, 60 ay vadeli krediler sayesinde, çiftçiler ve tarım işletmeleri hayallerindeki makineleri satın almak için uygun şartlara sahip olacak iken 1 Kasım ‘da başlayan kampanya 30 Kasım 2024’te sona erecek.  

Yeni traktör almayı planlayan çiftçileri yakından ilgilendiren kampanya kapsamında sadece yılda bir kez taksit ödeyerek uzun vadeli ödeme seçeneklerinden faydalanmak imkanı da mevcut. Kampanya, özellikle New Holland ve Case marka traktörler için geçerli olacak iken Denizbank şubelerinden ya da Türk Traktör aracılığı ile başvurular tamamlanabiliyor.  

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