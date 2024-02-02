Krediyi şimdi çek 90 gün sonra öde! O banka 50.000 TL acil destek kredisi sunuyor

Akbank, acil nakit ihtiyaçlarına hızlı çözüm sağlamak amacıyla 3 ay ödemesiz tüketici kredisi kampanyası duyurdu.

Krediyi şimdi çek 90 gün sonra öde! O banka 50.000 TL acil destek kredisi sunuyor
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Aylık sadece 2.863TL ödeyerek 50.000TL ihtiyaç kredisi almak isteyenler için detaylar açıklandı. Akbank mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapan tüm banka müşterileri faydalanabilecek.

50.000 TL krediye nasıl başvurabilirim?

Giyimden markete, elektronikten ev aletlerine kadar günlük ihtiyaçlarını karşılamanın yolunu arayan veya birikmiş borçlarını kapatmak isteyen herkes 50.000 TL sabit destekten yararlanabiliyor 3 ay depozitosuz TL. 50.000 TL'ye kadar olan krediler 36 ay taksitle geri ödenmektedir. T.C. kimlik numaranızı ve cep telefonu bilgilerinizi sisteme girerek kişiye özel ödeme planı oluşturarak bu kredi desteğinden yararlanabilirsiniz.

"50.000 TL kredi başvuru belgeleri"

Akbank 3 ay ödemesiz tüketici kredisi

Şubeye gitmeden kredi alma imkanı sunan Akbank, kabul ettiği ihtiyaç kredileri için aşağıdaki belgeleri talep ediyor:

Nüfus cüzdanı

İkametgah belgesi

Gelir beyanı belgesi

Özel sektör çalışanı ise SGK hizmet dökümü

50 Bin TL Kredi Geri Ödeme Tablosu

Akbank 50.000TL ihtiyaç kredisi geri ödeme planı aşağıdaki gibidir:

Kredi tutarı: 50.000 TL

Kredi vade süresi: 36 ay

Kredi faiz oranı: %3,53

Kredi aylık taksit tutarı: 2.863,97 TL

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