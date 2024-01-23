Kripto para piyasası o tarihte yeşillenecek! Bir gecede 170 bin doları görecek

Varlık yönetim şirketi SkyBridge kurucusu Anthony Scaramucci, Bitcoin fiyatının önümüzdeki yıl 170 bin doları aşabileceğini söyledi.

Kripto para piyasası o tarihte yeşillenecek! Bir gecede 170 bin doları görecek
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SkyBridge varlık yönetim şirketinin kurucusu Anthony Scaramucci, Bitcoin için iddialı bir tahminde bulundu. Davos'ta yaptığı açıklamada, yeni listelenen borsa yatırım fonlarına olan talep ve nisan ayındaki yarılanma etkisiyle Bitcoin'in önümüzdeki yıl 170 bin doları aşabileceğini belirtti.

Scaramucci, "Bitcoin'in yarılanması durumunda fiyat 45 bin dolar seviyesindeyse, 2025'in ortasından sonuna kadar 170 bin dolar olacak" dedi. Gelecek 18 ayı değerlendiren Scaramucci, yarılanma gününde fiyatın neredeyse dört katına çıkması gerektiğini vurguladı.

bitcoin

2023 Nisan ayında yaptığı önceki tahmininde, Bitcoin'in yıl sonunda 40 bin ila 50 bin dolar arasında olacağını öngören Scaramucci, bu kez daha iddialı bir tablo çizdi. Özellikle nisan ayındaki yarılanma ve buna bağlı olarak talebin artması, Scaramucci'nin bu tahminini destekleyen faktörler arasında yer alıyor.

Bitcoin'in fiyatı, spot bitcoin ETF'lerinin onaylanmasının ardından 49 bin dolara kadar yükselmiş, ancak bu seviyelerden gelen satışlarla birlikte 42 bin dolara kadar geri çekilmişti. Scaramucci'nin öngörüsü, kripto para piyasasının geleceği hakkında belirgin bir iyimserlik taşıyor ve Bitcoin'in değerinde önemli bir artış olacağına dair bir perspektif sunuyor.

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