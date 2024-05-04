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Kripto para piyasasında sert çakılış! Bitcoin biriktiren o rakama hazır olsun!

En popüler yatırım araçlarından olan kripto paralar üstündeki karabulutlar dağılmıyor. Kripto paralar her yeni güne uyandığımızda farklı bir seyir işliyor. Bu durum da yatırımcılar da ne yapacaklarını şaşırdılar. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 04.05.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 14:18
Kripto para piyasasında sert çakılış! Bitcoin biriktiren o rakama hazır olsun!

Bazı günler kripto para birimi yükselirken, diğer günler keskin bir şekilde düşüyor. Bu halde iken de yatırımcılarda sermayelerini korumaya çalışıyorlar. Ama yaşanan bu sert düşüşler yatırımcılarda endişe yarıyor ve zararına satışlar olmasına sebep oluyor. Detaylar haberimizde…

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KRİPTO PARA PİYASASINDA ŞOK: BİTCOİN ÇAKILDI

Son haberler: Kripto para birimi ciddi bir düşüş yaşamaya başladı. İşte piyasadan son bilgiler ve daha fazlası için ayrıntılar haberimizde...

BİTCOİN ÇAKILDI: PEKİ NEDEN DÜŞÜYOR? NE OLACAK?

En kötü senaryolar kripto para piyasasına geri döndü. Son verilere göre kripto para birimlerinde ciddi bir düşüş yaşandı. Düşüşle birlikte Bitcoin 57.000 doların altına düştü ve düşüşün ardından insanlar kripto paranın düşüşünün devam edip etmeyeceğini ve fiyatın neden düştüğünü merak etmeye başladı. Peki Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin İncelemesi Nedir? Bitcoin yeniden yükselecek mi? Sorunun cevabı ve daha fazlası haberimizde…

BİTCOİN ÇAKILDI

Kripto para piyasasındaki en büyük para birimi olan Bitcoin'in fiyatı son haftalarda 74.000 dolara ulaştı. Artış altcoinlere de yansısa da birçok altcoin fiyatı 10 kattan fazla arttı. Ancak mevcut düşüş tüm kripto para birimlerini etkiledi.

Son verilere göre 1 BTC'nin fiyatı şu anda 56 bin 941 dolar seviyesinde. İşte Bitcoin'in son birkaç saatteki grafiği:

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Geçtiğimiz aylarda 2 milyon 349 bin TL'ye ulaşan Bitcoin fiyatı şu anda 1 milyon 846 bin TL'ye geriledi.

ETHEREUM NE KADAR?

Geçtiğimiz aylarda 4 bin 66 dolara ulaşan Ethereum fiyatı da önemli ölçüde düştü. Düşüşle birlikte 1 ETH'nin fiyatı 2 bin 842 dolara geriledi. Aşağıda Ethereum'un geçen günkü fiyat hareketlerinin bir tablosu yer alıyor:

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Karşılığı TL ise 91 bin 193 TL.

DİĞER KRİPTO PARALAR

Diğer kripto para birimlerinin fiyatları ise şu şekilde:

Diğer kripto paraların fiyatları ise şu şekilde:

1 Solana fiyatı 119 dolar.

Doge Coin fiyatı: 0.1122603 dolar.

XRP Ripple fiyatı 0.48 dolar.

1 Avalanche 30.71 dolar

1 Tron 0.11 dolar

1 Litecoin 75 dolar

1 Cahinlink 12 dolar

1 Cardano 0.419 dolar

1 Polygon 0.635 dolar

1 Polkadot 6.15 dolar

1 Tezos 0.87 dolar

1 OMG Network 0.569 dolar

1 Floki 0,00014519 dolar

1 Pepe fiyatı 0,00000607 dolar

NE ZAMAN YÜKSELECEK? NEDEN DÜŞTÜ?

ABD'de bugün beklenen veriler öncesinde kripto para biriminde ciddi bir düşüş yaşanırken, bugün açıklanan veriler sonrasında yükseliş bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İslam Memiş, "Çarşamba sonrası BTC yukarı yapar" dedi ve çarşamba günü fiyat artışı beklediğini söyledi.

UYARI: BU HABER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR

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