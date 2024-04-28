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Kripto para yatırımcıları kahrolacak! Büyük düşüş için net tarih verildi!

Kripto para yatırımcılarına kötü haber! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.04.2024 23:11
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 23:11
Kripto para yatırımcıları kahrolacak! Büyük düşüş için net tarih verildi!

Kripto para piyasasında bu tarihte büyük düşüşler başlıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KRİPTO PARADA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Kripto para yatırımcıları uzmanların yorumlarını yakından takip ediyor. Ekonomist Selçuk Geçer kripto para piyasasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Kripto paralarda son dönemlerde yaşanan yükselişler cazip gelse de ani değişimlerle birçok yatırımcı kayıp yaşadı. Kripto parada çok fazla kazanan yatırımcı da bulunuyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu başvurularını Ocak ayında onayladı. 

bitcoin fiyatlarında sert düşüşler

Karar sonrasında Bitcoin fiyatları 74 bin seviyelerine yükselerek 2019 senesinden sonra rekor kırdı. Her yatırımcı yükselişleri geri çekilme olarak yorumlasa da Ekonomist Selçuk Geçer güncel piyasa ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Bitcoin fiyatlarının 48 bin dolara kadar düşeceğine inanıyorum. Avax 50 dolar seviyesindeyken dikkatli olun dedim, bugün 35 dolara kadar düştü. Düzeltme olmaz mı, olur. 65 seviyesine çıkacak şimdi. Kısa vade için söylüyorum. 65 seviyesine çıkacak, oradan tekrar 63 ve 48'e doğru gidecek. 2 hafta sonra bunları konuşacağız.'

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.

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