Kripto para yatırımcılarına büyük şok! Devletten beklenmeyen hamle geldi

Kripto para piyasasındaki yatırımcılar için yeni düzenleme geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek yeni düzenleme meclis tarafından onaylanacak. Yeni düzenleme, kripto şirketlerine belirli kurallar ve vergiler getiriyor.





Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısı Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirildi. Toplantıda kripto para piyasasına getirilecek düzenleme ile kripto para şirketlerine uygulanacak kurallar ve vergi düzenlemeleri tartışıldı.

DÜZENLEME MECLİSTE ONAY BEKLİYOR

Geleneksel yatırımların yanı sıra kripto para yatırımları da her geçen gün artıyor. Bu nedenle Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun kripto para birimlerini düzenlemeye yönelik çalışmalarının tamamlandığı ve tamamlandığı açıklandı. Mecliste düzenleme önümüzdeki günlerde görüşülecek.





FATF GRİ LİSTESİNDEN ÇIKABİLİR

Geçtiğimiz haftalarda Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Türkiye'yi 2021 yılı gri listesinden çıkarmıştı ancak ileride yapılacak bir düzenlemeyle listeden çıkarılabileceği yönünde söylentiler vardı. FATF, Türkiye'nin kripto para birimine ilişkin 40 kuraldan 39'una uyduğunu açıkladı.

Talimatın ardından Sermaye Piyasası Kurulu kripto para şirketlerini inceleyecek ve sermaye gereksinimini belirleyecek.