Kripto para yatırımcılarına büyük şok! Devletten beklenmeyen hamle geldi

Kripto para yatırımcılara yeni bir düzenleme geliyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeni düzenleme meclisten geçilmesi bekleniliyor. İşte ayrıntılar.

Kripto para yatırımcılarına büyük şok! Devletten beklenmeyen hamle geldi
Yayın Tarihi:

Kripto para piyasasındaki yatırımcılar için yeni düzenleme geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek yeni düzenleme meclis tarafından onaylanacak. Yeni düzenleme, kripto şirketlerine belirli kurallar ve vergiler getiriyor.

kripto

Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısı Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirildi. Toplantıda kripto para piyasasına getirilecek düzenleme ile kripto para şirketlerine uygulanacak kurallar ve vergi düzenlemeleri tartışıldı.

DÜZENLEME MECLİSTE ONAY BEKLİYOR

Geleneksel yatırımların yanı sıra kripto para yatırımları da her geçen gün artıyor. Bu nedenle Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun kripto para birimlerini düzenlemeye yönelik çalışmalarının tamamlandığı ve tamamlandığı açıklandı. Mecliste düzenleme önümüzdeki günlerde görüşülecek.

meclis

FATF GRİ LİSTESİNDEN ÇIKABİLİR

Geçtiğimiz haftalarda Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Türkiye'yi 2021 yılı gri listesinden çıkarmıştı ancak ileride yapılacak bir düzenlemeyle listeden çıkarılabileceği yönünde söylentiler vardı. FATF, Türkiye'nin kripto para birimine ilişkin 40 kuraldan 39'una uyduğunu açıkladı.

Talimatın ardından Sermaye Piyasası Kurulu kripto para şirketlerini inceleyecek ve sermaye gereksinimini belirleyecek.

Öne Çıkanlar
Cebinde 200 TL olanlar dikkat! Bomba etkisi yaratacak karar çıktı Cebinde 200 TL olanlar dikkat! Bomba etkisi yaratacak karar çıktı
Paraya sıkışan emekliye hızır gibi yetişti! Bunu yapana 24 saat içinde 15.000 TL ödenecek Paraya sıkışan emekliye hızır gibi yetişti! Bunu yapana 24 saat içinde 15.000 TL ödenecek
Jandarma Uzman Erbaş Alımı İçin Sınav Çağrısı Duyurusu Yayınlandı! 7260 Kişi Alınacak Jandarma Uzman Erbaş Alımı İçin Sınav Çağrısı Duyurusu Yayınlandı! 7260 Kişi Alınacak
Çok Okunanlar
20.200 TL promosyon güncellendi! 3 banka rekabetinde Vakıfbank kazanan oldu! 20.200 TL promosyon güncellendi! 3 banka rekabetinde Vakıfbank kazanan oldu! Gram altın almayan dizlerini dövecek! 3000 TL için tarih verildi Gram altın almayan dizlerini dövecek! 3000 TL için tarih verildi Garanti BBVA'dan limit tanımayan kredi! Vade 240 aya yükseldi Garanti BBVA'dan limit tanımayan kredi! Vade 240 aya yükseldi Milli Emlak kelepir arsa satıyor! Cebinde 150 bin TL'si olana anında tapu teslim Milli Emlak kelepir arsa satıyor! Cebinde 150 bin TL'si olana anında tapu teslim Ziraat Bankası'nda hesabı olanlara 250 TL para iadesi! Tek tıkla hesaba yatacak Ziraat Bankası'nda hesabı olanlara 250 TL para iadesi! Tek tıkla hesaba yatacak Gram altının gerçek değeri ortaya çıktı! Meğer ekranda gördüğümüz yalanmış Gram altının gerçek değeri ortaya çıktı! Meğer ekranda gördüğümüz yalanmış