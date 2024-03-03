Kripto paralar uçuşa geçti! O coinleri alanlar paraya para demiyor

Kripto para piyasasında nefes kesen yükseliş devam ediyor. Bitcoin iki yıldan fazla bir süredir ilk kez 60.000 doları aştı.

Bitcoin fiyatı gün içi en yüksek seviyesi olan 60.800 dolara ulaştı. Bu değer Kasım 2021'den bu güne en yüksek seviyeyi işaret etti. Ethereum 3.000 330 doların üzerinde bir alıcı buldu. Sanal para piyasasının toplam değerinin 2,18 trilyon dolar olduğu bildiriliyor. En son 2 trilyon sınırını aştığı yıl Nisan 2022'ydi.

Bitcoin, Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolara ulaştı. Devam eden yükselişe rağmen BTC zirvesinin yaklaşık %15 gerisinde.





Bitcoin neden yükseliyor?

Nvidia liderliğindeki teknoloji hisselerinin performansının ardından piyasanın risk iştahı arttı. Bitcoin'in yükselişi borsada işlem gören fonlara (ETF'ler) olan talepten kaynaklandı.

Salı günü toplamda 2 milyar dolar değerinde Bitcoin ETF'si işlem görmüştü. BlackRock'un Bitcoin yatırım fonu, üst üste ikinci günü sonunda 1,3 milyar dolar üzerinde günlük işlem hacmini bildirdi.

Bitcoin'in arzını azaltan yarılanma süreci ise kripto paranın yükselişine destek oldu. Yarılanmanın Nisan ayı ortalarında gerçekleşmesi bekleniyor.