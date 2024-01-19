Kripto paraların ateşi harlandı! Böylesi ilk kez oluyor

ABD düzenleyicilerinin, Bitcoin borsasında işlem gören fonları onaylaması ve ETF emirlerinin gelmeye başlaması, kripto para piyasasında önemli bir etki yarattı. Özellikle Bitcoin, Mart 2022'den bu yana ilk defa 48 bin doların üzerine çıkarak dikkatleri üzerine çekti.

Bu haber, kripto para piyasasının 24 saat içinde yüzde 6,97 oranında değer kazanarak 1 trilyon 810 milyar doların üzerine çıkmasını vurguluyor. Bitcoin'in fiyatındaki bu yükseliş, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin spot ETF'lerini onaylaması ve ETF'lere yönelik emirlerin gelmeye başlamasıyla ivme kazandı.

Bitcoin, gün içinde 48 bin 800 dolara kadar çıkarak Mart 2022'den bu yana en yüksek değerine ulaştı. Haftalık bazda yüzde 12'yi aşan değer kazancıyla birlikte, kripto para biriminin öne çıkan performans sergilediği görülüyor. Ancak, Kasım 2021'deki rekor seviyesi olan 68 bin 990 dolardan hala uzakta bulunan Bitcoin, geçen yıl yüzde 157'lik bir değer artışı kaydetmişti.





Analistlere göre, Bitcoin'de spot ETF'nin onaylanması, dijital para biriminin daha fazla dağıtımına ve genel kabulüne yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, büyük merkez bankalarının daha destekleyici bir para politikasına yönelmesiyle birlikte, Bitcoin'e olan ilginin arttığı belirtiliyor.

Kripto para piyasasının ikinci sırasında bulunan Ethereum da bu olumlu havadan etkilenerek son 24 saat içinde yüzde 12'den fazla değer kazanarak 2 bin 682 dolara ulaştı. Ethereum, 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı. Tüm bu gelişmeler, kripto para dünyasında yaşanan son dönemdeki önemli olayları yansıtıyor ve yatırımcıların dikkatini çekiyor.

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