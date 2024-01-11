Kripto piyasasında çakılma başlıyor! Yatırımcılar tir tir titreyecek

Geçmişte olduğu gibi madenciler arasındaki bu eğilim fiyatları aşağı çekebilir. CryptoQuant yazarlarından SignalQuant, madenciler arasındaki bu eğilimin Bitcoin'de bir düşüşü tetikleyebileceği konusunda uyardı.

En son verilere göre, Bitcoin (BTC) madencileri birden BTC varlıklarını bulundukları yerden kripto borsalarına taşımaya başladı; bu, fiyatın son aylardaki yükseliş ivmesinin potansiyel olarak tersine dönebileceğini gösteriyor. Zincir içi analiz firması CryptoQuant'ın yazarlarından SignalQuant, hafta sonu yaptığı bir paylaşımda madencilerin kısa vadeli davranış durumlarına dikkat etmenin "akıllı yatırım" için gerekli olduğunu vurguladı.

Madencilerin BTC'yi bir borsaya taşıması ne anlama geliyor?

Madenciler, Bitcoin'şn ağından çıkarılmış olan tüm yeni BTC'lerin ve kullanıcıların ödedikleri işlem ücretlerinin ilk alıcıları olarak bilinir. Dolayısıyla yeni BTC'nin dolaşıma mı gireceğini yoksa hareketsiz mi kalacağını belirleyecek faktörler bunlardır.





SignalQuant'ın analizinde ise; "Madenciler tarihsel bir şekilde en büyük balinalardan birisi olmuştur. Bu kapsamda borsalara büyük miktar BTC yatırdıklarında fiyatlar üzerinde önemli bir aşağı yönlü baskı yaratırlar." ifadelerine yer verildi. CryptoQuant seçmenleri oybirliğiyle madencilerin BTC'yi kripto borsalarına taşımasının bir düşüş göstergesi olduğuna karar verdi.

Analistler, madencilerin kripto borsalarına gönderdiği BTC'deki artış nedeniyle Bitcoin fiyatının Haziran ortasında 27.000 dolardan 25.500 dolara çıkacağı Mayıs 2023 ortasını kastediyor. Bu, Bitcoin'in 30.000 doların üzerindeki iki aylık yükselişinin ardından ABD bankalarının iflası ve Ordinals Protokolü heyecanıyla birlikte geldi.

BTC şu anda da benzer bir durumla karşı karşıya, madencilerin geçen hafta borsalara yüz milyonlarca dolarlık BTC aktarması ve Bitcoin ETF'si için spot onay olarak 45.000 dolar değerindeki BTC'nin bu rakamın üzerine çıkması bekleniyor. Bu hareket, Mayıs 2023'ten bu yana en büyük düşüşü ve madencilerin BTC fiyatlarının özellikle karlı olduğu dönemlerde kâr elde etme eğilimini yansıtıyor. Bu aynı zamanda Ordinal'in ağdaki işlem ücretlerini artıran ve madenciler için yepyeni ve önemli bir kâr kaynağı açan yüksek faaliyet döneminin de ardından geldi.

Ocak ayında dünyanın en büyük kripto para biriminin madencileri, çıkarılan her blok için ortalama 1,73 BTC ek aldı. Bu, 6,25 BTC'lik standart blok ödülüne %27 oranında ek bonus verileceği anlamına geliyor. Geçen ayın sonunda Bitcoin'in kümülatif işlem ücreti geliri 100 milyon doları aştı.

Bitcoin çöküşün eşiğinde mi?

Kripto para firması Matrixport geçtiğimiz günlerde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Ocak ayı içerisinde tüm spot Bitcoin ETF'lerini reddedeceğini, nihai onayın ikinci çeyrekte beklendiğini öne süren şaşırtıcı bir rapor yayınladı. Firma ayrıca Bitcoin fiyatının 36.000 ila 38.000 dolar arasına düşeceğini öngördü ancak yatırımcılara satım opsiyonları satın almalarını ve aynı zamanda doğrudan açığa satış yapmalarını tavsiye etti. Bu raporun hemen öncesinde şirket, ETF'nin onayının Bitcoin'i bu ay 50.000 doların üzerine çıkarabilecek BTC arayışındaki bir fon dalgasını çekeceğini iddia etmişti.