Kripto piyasasında uçuşa geçecek 5 altcoin!

Kripto para piyasalarındaki son gelişmeler, duyguların boğaların lehine dönmesiyle birlikte yatırımcıları heyecanlandırıyor. Bitcoin, uzun bir beklentinin ardından Mayıs 2022'den bu yana ilk kez 40.000 $ seviyesini başarıyla aşarak piyasalara olumlu bir momentum getirdi. Aynı zamanda, uzmanlar, InQubeta (QUBE), Chainlink (LINK), Avalanche (AVAX), Cardano (ADA) ve Quant’ın (QNT) Aralık ayında Bitcoin'i geride bırakabileceğini öngörüyor.

InQubeta (QUBE) adlı yeni bir DeFi kripto para, yenilikçi yapay zeka yatırım çözümleri sunarak dikkat çekiyor. QUBE tokenleri aracılığıyla yapay zeka girişimlerine kesirli yatırım imkanı tanıyan platform, Ethereum blok zinciri üzerinde çalışarak güvenli ve sorunsuz bir yatırım ortamı oluşturuyor. QUBE'nin deflasyonist modeli ve özel ödül havuzlarıyla sahiplerine kazanç fırsatları sunması, uzmanlara göre Aralık ayında güçlü bir ralliye öncülük edebilir.





Bitcoin'in 41.000 $ seviyesini aşması, spot Bitcoin ETF'lerinde potansiyel onayların heyecan yaratmasıyla birlikte BTC sahipleri arasında coşkuyu artırıyor. ABD borsalarından elde edilen veriler, kurumsal rakamların Bitcoin'in yukarı yönlü ivmesini şekillendirdiğini gösteriyor.

Chainlink (LINK) ise çift haneli rakamlara ulaşarak yükselen paralel bir kanal içinde hareket ediyor. Yüksek işlem hacmi, LINK'in önümüzdeki günlerde yükseliş momentumunu sürdürme potansiyeline işaret ediyor. Analistler, LINK'in Aralık ayında zorlu bir ralliye girebileceğini ve Bitcoin'i geride bırakabileceğini öngörüyor.





Polygon (MATIC), son dönemde önemli bir likidite akışıyla dikkat çekiyor. MATIC'in fiyatındaki artışlar, sürekli yükseliş momentumuna işaret ediyor. Analistler, 0,96 $ direncini aşmanın ardından Polygon'un Aralık ayında ve 2024'ün ilk günlerinde Bitcoin'i gölgede bırakma potansiyeli olduğunu düşünüyor.

Avalanche (AVAX) fiyatı, direnç bölgesinde konsolide olmasına rağmen önemli bir güç gösteriyor. Yenilenen likidite akışı, AVAX'ın önemli bir yükseliş potansiyeline sahip olabileceğini gösteriyor. 21 doların üzerinde işlem gören Avalanche, 25 dolar seviyelerine yaklaşıyor ve 30 dolarlık direncin aşılması durumunda Bitcoin'i geride bırakabilir.





Quant (QNT) ise Aralık ayında Bitcoin'i geçmeye hazırlanan bir diğer projedir. QNT tokenı, çok zincirli uygulamalara, merkezi olmayan uygulamalara ve akıllı sözleşmelere sorunsuz entegrasyon sağlayarak dikkat çekiyor. Analistler, Quant'ın kârda Bitcoin'i geçme potansiyeline sahip olduğunu öngörüyor.

Bitcoin'in güçlü yükselişi devam ederken, InQubeta, Chainlink, Avalanche, Polygon ve Quant gibi projelerin Aralık ayındaki kazançlarda Bitcoin'i geride bırakabileceği öngörülüyor. Bu projelerin inovatif özellikleri, deflasyonist modelleri ve yatırımcılara çeşitli kazanç fırsatları sunmaları, kripto para piyasasında dikkat çekmeye devam ediyor.

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