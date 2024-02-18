Kripto yatırımı yapanlar diken üstünde! Bunu bilmeyenin parası elinden uçup gidiyor

Şu anda en yüksek piyasa değeri taşıyan kripto para birimi olan Bitcoin, bu hafta dinamik bir performansa imza attı. Aralık 2021'den bu yana ilk kez 52.000 doları aştı ve diğer altcoinler de yükseliş trendine katıldı.

Analitik firması Coinmarketcap, kripto para piyasasının toplamdaki değerinin 2 trilyon dolar gibi bir rakama yaklaştığını duyurdu. Genel olarak kripto para birimlerinin yükselişi ekosisteme olan ilginin de arttığını gördü. Borsalardaki artan işlem hacimleriyle birlikte kullanıcı sayıları bu artan ilgiyi yansıtıyor.

Ancak kripto para uzmanları, yatırımcıları bu piyasa faaliyetiyle karşılaşabilecekleri riskler konusunda uyardı. Araştırmacı ve yazar Turan Sert, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında kripto para ekosisteminin risklerle dolu olduğuna inandığını belirtti. Uzman isim, son dönemde büyüyen bir teknoloji olan kripto para biriminin bu ekosistemde ortaya çıkan bir takım projeleri büyütme potansiyeline sahip olduğunu ancak bunların çoğunluğunun başarılı olamayacağına dikkat çekerek yatırımcıların bu gerçeği dikkate alması gerektiğini söyledi.





Turan Sert, yatırımcılara bir uyarıda bulunarak “Teknoloji ve finansı anlamak bu sektördeki projeleri değerlendirmek için çok önemli. Bu tür ön çalışmalar yapılmadığı takdirde yatırımların spekülatif olacağını bilmelisiniz. Bunu bilerek bu sektöre yatırım yapacaklara, kendilerini mevcut varlıklarının küçük bir kısmıyla, kaybetmekten üzülmeyecekleri bir miktarla sınırlamalarını tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu

"Kripto paranın birçok potansiyel riski var"

Kripto para birimlerinin geleneksel finans sektörüne göred aha büyük riski olduğunu belirten Turan Sert, “Bu sektöre yatırım yapmak için kendinize şu soruyu sormanız gerekiyor: 'Blokzincir teknolojisi ne demek, neden bu kadar çok kripto var, ark nedir? Bu gibi konularda temel bilgiye sahip olmak önemlidir" dedi. Sert, risk yönetimi açısından genel olarak piyasa değeri yüksek olan varlıkların düşüşten daha az etkilendiğine dikkat çekerek, “Burası stresli bir piyasa. Bitcoin'in yüzde 5'lik düşüşü altcoinlere yüzde 15-20 oranında yansıyor. Yani yatırımcıların kulaktan dolma bilgilere yatırım yapması büyük kayıplara yol açabilir” diye konuştu.