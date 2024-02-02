Kuaför ve berberlere de yeni yıl güncellemesi! İşte saç sakalı birbirine sokacak yeni tarife

Yeni yıl itibari ile yeni zamlar da gün gün açıklamaya ve uygulamaya sokulmaya devam ediyor. Tüm ürün ve hizmetlere gelen zamlardan negatif etkilenen vatandaşa yeni bir sektör zammı daha duyurulmuş bulunuyor. Berberlere de zam geldi. Geçtiğimiz gün açıklanan berber zammı ile açıklanan yeni fiyatlar bugün devreye alınacak. Kadın erkek fark etmeksizin her ay uğrak adres olan berberler ve kuaförler de yeni yıl zamlarından nasibini aldı.

Son zam açıklaması Nevşehir'den duyuruldu. Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile birlikte berber ve kuaför hizmetlerine zam getirildiği belirtildi. Berberler için yeni fiyat tarifesinin Bugün itibarıyla geçerli olduğu açıklandı.





2024 BERBER FİYATLARI

Geçtiğimiz gün yapılan zam akabinde erkekler için saç tıraşının maliyeti 150 TL, sakal traşı 100 TL ve saç yıkama maliyetinin de 60 TL olduğu belirtilirken, kadınlarda saç kesme ve şekillendirme işlemleri 300 TL ve komple boya ise 1200 TL'ye çıktı.

2 ŞUBAT BERBER VE KUAFÖRLER ZAMLI TARİFESİ

2024 yılı için damat tıraşı ve gelip başı fiyatları da da artışa gidildi. Damat tıraşı 1300 lira gelin başı 2250 liraya çıkartılırken, saç sakal yıkama ile birlikte fön fiyatları ise 370 TL olarak listede yer aldı. Modelli saç kesimi yaptırmak isteyen birey 300 TL Ödeme yapacak iken cilt bakımı fiyatlarının 600 tl'ye cilt maskelerinin 75 TL'ye ve ağdanın ise 75 TL yükseltildiği açıklaması yapıldı. Düğünler için kadınların vazgeçilmezi topuz zamlı tarifesinde fiyatlar 650 TL olarak belirtildi. Öte yandan kaş bıyık alma işlemi için 150 TL ödeyecek olan kadınların porselen makyaj içinde 1400 TL cebinden çıkacak.

Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Yılmaz tarafından yapılan zam açıklamasında 2024 yılın zamlarının gerekli olduğunu maliyetlerin arttığını belirtirken zaten pandemi döneminde işleri düşen kuaför ve berberlerin toparlanma sürecine girdiği belirtildi.