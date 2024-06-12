Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı

Gözler Fed'in faiz kararında

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararı ve enflasyon verileri yatırımcıların dikkatini çekiyor. Son dönemde ABD'den gelen karışık makroekonomik veriler, Fed'in faiz indirimine ne zaman gideceği konusundaki belirsizliği artırdı. Bugün açıklanacak faiz kararı sonrası yayımlanacak "nokta grafiği"nin, olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları vermesi bekleniyor.



Makroekonomik Veriler ve Piyasa Tepkileri

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirtiyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, bankanın gelecekteki adımlarına yönelik önemli sinyaller taşıyacak. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylül ayında ilk faiz indirimine gitme ihtimali %57, kasımda ise %88 olarak değerlendiriliyor.

Teknoloji Hisseleri ve Piyasa Hareketleri

Apple'ın yıllık geliştirici konferansında yeni yazılım güncellemeleri ve yapay zeka hamleleri duyuruldu. Şirketin, ChatGPT'nin cihazlarına entegrasyonu için OpenAI ile işbirliği yapacağını açıklamasıyla hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ayrıca, finansal teknoloji şirketi Affirm'in "şimdi al, sonra öde" hizmetinin Apple Pay'e eklenmesi, Apple hisselerinde %7, Affirm hisselerinde ise %11'lik bir artış sağladı.

General Motors'un 6 milyar dolarlık hisse geri alım planını onaylamasıyla şirketin hisseleri %1,5 değer kazandı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise %4,40 seviyesinden %4,41'e yükseldi. Dolar endeksi, üst üste dördüncü işlem gününde yükseliş eğilimini sürdürüyor ve 105,3 seviyesinde seyrediyor. Altının ons fiyatı %0,2 düşüşle 2.313 dolardan işlem görürken, Brent petrolün varil fiyatı %0,3 artışla 82,1 dolardan işlem görüyor.

Avrupa Piyasaları ve Tahvil Faizleri

Avrupa borsalarında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, tahvil faizlerinin son 8 ayın zirvesine ulaşması bu trendde etkili oldu. Almanya'da bugün açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın yükselmesi, siyasi belirsizlikleri artırdı. Fransa'da 10 yıllık tahvil faizi %3,33 seviyesine çıkarken, diğer Avrupa ülkelerinin 10 yıllık tahvil faizleri de Aralık 2023'ten bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,98, Fransa'da CAC 40 endeksi %1,33, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,68 ve İtalya'da MIB 30 endeksi %1,93 azaldı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Asya Piyasalarında Karışık Seyir

Asya pay piyasalarında da karışık bir seyir hakim. Çin'de TÜFE mayıs ayında beklentilerin altında kaldı. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise %1,4 gerileyerek tahminlerin üzerinde geldi. Analistler, bu verilerin Çin ekonomisinde zayıf talep sinyalleri verdiğini belirterek, hükümetin ekonomik aktiviteyi destekleyici yeni teşvik paketleri açıklayabileceğini dile getirdi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi %0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi %1,2 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi %0,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi %0,2 yükseldi.

Yurt İçi Piyasalar

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün %0,53 artışla 10.051,37 puandan kapandı. Dolar/TL kuru ise bugün bankalararası piyasada 32,3580 seviyesinde işlem görüyor. Analistler, yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ile Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirtiyor. BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyeleri direnç, 10.000 ve 9.900 puan ise destek konumunda.

Küresel piyasalarda bugün gözler Fed'in faiz kararı ve enflasyon verilerinde olacak.