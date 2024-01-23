Kuru kuru altın biriktirmek yetmez! Gram altının kazancını katlayan formül!

Altın ve para piyasalarının uzmanı İslam Memiş, ABD Federal Rezerv'in yaptığı açıklamaların altında meydana gelen dalgalanmaları değerlendirerek, yatırımcılara alım fırsatlarına yönelmelerini önerdi. Memiş, belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecek alımların kazanç getirebileceğini vurguladı. İşte detaylar...

Kuru kuru altın biriktirmek yetmez! Gram altının kazancını katlayan formül!
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Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ABD Federal Rezerv'in (FED) açıklamaları ve tarım dışı istihdam verilerinin etkisiyle dalgalanan altın piyasasındaki son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Memiş, altındaki değer kaybını değerlendirerek, 2.150 dolar seviyesinin hedef olarak belirlendiğini ve mevcut düşüşlerin yatırımcılar için bir alım fırsatı olabileceğini ifade etti.

ALTIN ALACAKLAR DİKKAT!

Gram Altın 16

Öte yandan, serbest piyasalarda gram altındaki 100 TL'lik makas farkına dikkat çeken Memiş, bu durumun önemli bir faktör olduğunu vurguladı. Gram altının hâlâ rekorlar kırmaya devam ettiğini belirten Memiş, 2.060 TL seviyesinden kapanış yaparak yeni rekorlara işaret etti. Yatırımcılara satış için bir süre beklemeleri tavsiyesinde bulunan Memiş, piyasadaki güncel gelişmeleri dikkate almalarını önerdi.

Güncel altın fiyatları ise şu şekilde...

- Gram Altın:

  - Alış: 1.981,70 TL

  - Satış: 1.981,75 TL

- Çeyrek Altın:

  - Alış: 3.337,00 TL

  - Satış: 3.418,00 TL

- Ons Altın:

  - Alış: 2.048,97 dolar

  - Satış: 2.049,16 dolar

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