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Kuruma gitmeye gerek yok! 5 dakikada başvuran devletten 7100 TL maaş alıyor: İşte aranan şart

Aile Destek Programı için artık PTT şubelerine gitmeniz yok! e-Devlet şubesi ile oturduğunuz yerden paranızı alabilirsiniz!

Yayın Tarihi: 16.02.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 18:29
Kuruma gitmeye gerek yok! 5 dakikada başvuran devletten 7100 TL maaş alıyor: İşte aranan şart

Gelişen teknolojiyle birlikte, Türkiye'de sosyal yardım ve destek ödemeleri dijitalleşme yolunda önemli bir adım attı. Vatandaşlar, artık PTT şubelerine gitmeye gerek kalmadan e-Devlet üzerinden doğal gaz, elektrik tüketim destekleri ve sosyal yardım ödemelerini kolayca alabiliyorlar. Bu yenilik, sadece zaman tasarrufu sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda daha etkin ve kullanıcı dostu bir dijital deneyim sunmayı hedefliyor.

E-Devlet üzerinden PTT'nin hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, doğrudan e-Devlet sistemi üzerinden arama yaparak veya kurumlar sekmesinde PTT'nin listelenen hizmetlerine anında ulaşabiliyorlar. Ayrıca, PTT'nin çevrim içi bankacılık platformu ve mobil uygulamaları aracılığıyla "Sosyal Yardım Ödemeleri" butonuna tıklayarak vatandaşlar, adlarına yapılan kurum ödemelerini kontrol etme, hesaba aktarma ve fatura ödemeleri gibi işlemleri kolayca gerçekleştirebiliyorlar.

ptt

2024 yılında ailelere yapılan destek ödemeleri de dijital dönemde daha şeffaf bir şekilde belirlenmiş durumda. Aylık geliri 450 TL'nin altında olan ailelere 1.250 TL destek sağlanırken, geliri 450 TL üzeri ve 911,15 TL altında olan ailelere 1.100 TL destek ödenecek. Geliri 911,15 TL üzeri ve 1372,30 TL altında olan ailelere 950 TL destek verilecekken, geliri 1372,30 TL üzeri ve 5.667,37 TL'den az olan ailelere 850 TL destek sağlanacak.

Çocuklara yönelik destek ödemeleri de bu dijital dönemde daha adil bir şekilde düzenlenmiştir. Ailede 1 veya 2 çocuğu olanlara 350 TL destek, 3 çocuğu olanlara 450 TL destek verilecek. 4 çocuğu olan ailelere 550 TL destek ödenecekken, 5 ve üzeri çocuğu olan ailelere ise 650 TL destek sağlanacaktır.

Bu güncellenmiş sistem, vatandaşlara daha hızlı, şeffaf ve kullanıcı dostu bir yardım alma imkanı sunarak, sosyal yardım süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Türkiye'nin dijital dönüşümü, sosyal yardımları da daha erişilebilir kılıyor, vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırıyor.

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