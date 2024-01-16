Kurye beklemeden, anında IBAN'a aktarılacak tutar 200.000 TL'ye yükseldi!

N Kolay özellikle de son zamanlarda düzenlediği kampanyaları ile tercih edilebilirlik listesinde üst sıralarda yer alıyor. 2024 yılına girilmesi ile birlikte yeni kampanyalarını açıklayan N Kolay ihtiyaç kredisi kapsamında limiti yükseltirken, faizlerde de kişiye özel oranları sundu. Özellikle de son zamanlarda alım gücünün düşmesi vatandaşın ihtiyaçlarını karşılaması ve acil ödemelerini sağlaması durumlarını geciktirirken, bankalar gerek düşük faiz gerekse erteleme gerekse de yüksek limitli kampanyalarını sunuyor. Sunulan kampanyalar arasında bankaların amacı genel de hizmet satmak olurken, müşteri portföyünün de artması hedefleniyor. Acil nakit ihtiyacı olan birey ise kendi refahına en uygun teklifi sunan banka ile anlaşma yoluna gidiyor.

N Kolay ihtiyaç kredisi kampanyasında 3 ay erteleme kredi fırsatını sunarken, kredi limitini de 200.000 TL'ye yükselttiğini duyurmuş bulunuyor. Sunulan kredi kampanyası kapsamında geri ödeme seçenekleri merak edilirken toplam ana para ve akdi faiz oranı da merak konusu oluyor.





N KOLAY İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI

N Kolay ihtiyaç kredisi kampanyasında 3 ay erteleme fırsatı sunduğu sebebiyle tercih sebebi oluyor. Kredi kullanan vatandaş, ödemenin yapılmadığı 3 ay içinde kendi bütçesini toplarlarken, kredinin taksitleri de bu sayede kolaylıkla ödeniyor. N Kolay 3 ay ertelemeli kredi kampanyasında 200.000 TL'ye kadar nakit ihtiyacınız karşılanıyor.

Merkez Bankası tarafından özellikle de Haziran ayından bu yana dolara yönelimi azaltmak amacıyla ve Türk Lirasının değer kazanması adına politika faizi artırımına gidilirken, bu kapsamda kredi faizleri de bu durumdan negatif etkilendi. Sürekli bir artış eğiliminde olan kredi faizleri son zamanlarda 5.50'ye kadar dayandı.





3 AY ERTELEMELİ KREDİ

N Kolay'ın başlattığı ihtiyaç kredisi kampanyasında 3 ay ertelemeli olarak sunulması tercih edilebilirliği arttırıyor. ''Banka tarafından kampanya ile alakalı yapılan açıklamada N Kolay’da 200.000 TL’ye kadar kredini kurye beklemeden, şubeye gitmeden dilersen 3 ay erteleme seçeneğiyle anında kullanırsın.'' denilirken, kredi hesaplama aracı ile geri ödeme seçenekleri de sunulmuş bulunuyor. Yeni müşteri olmak isteyen birey, N Kolay görüntülü görüşme aracılığı ile yeni müşteri olması durumunda hemen 3 ay ertelemeli 200.000 TL kredisini hesabına aktarabilmekte.