Kuyumcuya giden şoka uğruyor! Gram altın satışlarında bomba değişiklik: Görenler inanamadı

Kuyumcular her gün kendilerine sahne altınla gelip "bozdurmak istiyoruz" cümlesini duymaktan bıktı. Altın alım-satımında yeni dönem başladığı belirtildi. Elinde altın tuttanlar ve yeniden altın almak isteyenler için artık bu uygulamaya geçilecek.

Kuyumcuya giden şoka uğruyor! Gram altın satışlarında bomba değişiklik: Görenler inanamadı
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Kuyumcular, her gün aynı sahneyi yaşayarak, müşterilerinin altınlarını bozdurmak isteme taleplerini duymaktan sıkıldılar. Altın alım-satımında yeni bir dönemin başladığı ifade edildi. Altın biriktirmek isteyenler için gram altın, tercih edilen ilk seçeneklerden biri konumuna geliyor.

Gram altınını biriktirenler, sahip oldukları altınları 'var' diyerek güvenle saklarken, bir anda sahte çıkma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar.

Sahte altın satışlarını önlemek amacıyla yeni bir sistem uygulanacağı ve bu sistemin zorunlu olacağı bildirildi. Özellikle Konya'da yaşanan sahte altın olayları sonrasında kuyumcular, alınması gereken önlemleri değerlendirdi.

altın

Darphane Tarafından Özel Olarak Ambalajlar Kullanılacak 

Kuyumcuların yeni sisteme geçmesiyle birlikte, Darphane tarafından özel olarak ambalajlanan gram altınların satışının zorunlu hale geleceği açıklandı. Yeni düzenleme kapsamında, ambalajdaki gram altının saflık derecesi, üretici bilgileri, üretim yeri, tarih, ağırlık ve benzersiz bir seri numarasını içeren etiket, altının özelliklerini belirtecek.

Bu sistemle birlikte gram altınlar ambalajlı ve sertifikalı bir şekilde satılacak; her bir gram altın, kendine özel bir kod ile izlenebilecek. Bu özel kod uygulamasının sadece altın değil, diğer kıymetli madenler için de geçerli olacağı ifade edildi.

Gerçek Altın ile Sahte Altın Nasıl Anlaşılır?

Sahte altınlar genellikle daha hafif ve değeri daha az metallerden üretilir, bu nedenle gerçek altından daha hafif olabilirler. Gerçek altının yüksek yoğunluğu, sahtelerinden ayırt edilmesinde önemli bir faktördür.

Sahte altının yüzeyinde bazen renk değişiklikleri, lekelenmeler veya soyulmalar görülebilir, bu durum kalitesizliğini ortaya koyar. Ağırlık ve yüzey kalitesi kontrol edilerek altının gerçek olup olmadığı anlaşılabilir.

Altın alışverişi yaparken güvenilir yerler tercih edilmelidir, böylece sahtelik riski minimuma indirilmiş olur."

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