Lise-Üniversite mezunları en düşük 70 KPSS puanına TSE personeli olacak! TSE sözleşmeli personel alım ilanı açıldı

Ülke geneli kurum ve kuruluşlar ihtiyacı olan personel sayısını açıklamaya devam ediyor. Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada TSE bünyesinde çalıştırılmak üzere 34 personel alımı yapılacağı belirtildi. Dün gece yayınlanan Resmi GAzete 17 Şubat kararlarında Türk Standardları Enstitüsü (TSE) personel alımı onaylandı. Peki Türk Standardları Enstitüsü (TSE) hangi konumlarda olacak? TSE hangi kadroda personel alımı gerçekleştircek? İşte detaylar...

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), merkez ve taşra teşkilatında eksik olan personel sayısı konusunda güncelleme sundu. 13 mühendis, 1 tekniker, 2 memur, 1 koruma ve güvenlik görevlisi ve 17 odacı (hizmetli) olarak çalıştırılmak üzere 34 personel alım ilanı açıldı.

TSE PERSONEL ALIMI

TSE tarafından açılan boş kadrolar ile alakalı olarak başvuru şartları belirlendi. Yapılan açıklamada son başvuru tarihinin 14 Mart 2024 olduğu söylendi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yer alan bütün şartları taşıyan bireyin başvuru yapabileceği belirtildi.





Her kategorideki personel alımı için KPSS 70 puan alma zorunluluğu mevcut iken personelin lisans- önlisans derecesinde mezun olması gerektiği de başvuru şartları arasında yer aldı. Alınacak olan ''Odacı' kadro ünvanı için başvuru yapmak isteyen birey ise Mesleki ve Tekniki Anadolu Liselerinin ilgi bölümlerinden başvurulaerının tamamlamış olunmasının yeterli olacağı belirtildi.

TSE PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Açılan kadroların ilgili bölümlerinde eğitim gören her bireyin KPSS 70 olması şartına başvuru yapabileceği TSE Personel alımı ilanınında askerlikle ilgisi bulunmaması ile birlikte, ilişiğinin kesilmesi gerektiği şartı mevcut.

Mühendislik kadrolarına yapılacak olan alımlar için için dil yeterlilik şartının aranığı belirtildi. Başvuru tarihi öncesinde son 5 yılda İngilzice dil yeterlilik sınavından en az C seviyesi puana (en az 70 ve üzeri puan) sahip olması gerekliliği mevcut iken, ÖSYM tarafında kabul edilen başka bir dil yeterliliği bakımından denkliği kabul edilen bireyler başvurabilecek.

Güvenlik görevlililerin kartında ise ''Sİlahlı' ibaresinin bulunması gerekliliği aranacak.

Erkeklerde 1.70 olarak belirtilen en düşük boy oranıkadınlar için 1.60 olarak belirlendi. Vardiyalı çalışma sistemine hakim bireyin başvuru yapacağı TSE personel alımı ile alakalı olarak, Adaylar, yerleştikleri illerde en az 5 (beş) yıl çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılacak