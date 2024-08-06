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Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek

Hükümet ve belediyelerin yanı sıra vakıflar tarafından da öğrencilere yönelik burslar ile alakalı açıklama yapılmakta iken tam da okulların açılmasına 1 ay gibi bir vakit akala burs veren kurumlar araştırması hız kazanmış bulunuyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 11:53
Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek

Maddi durumu kısıtlı olmasına rağmen başarıyı elden bırakmayan öğrenciye yönelik bir çok destek ödemesi sağlanmaktadır. Hükümet ve belediyelerin yanı sıra vakıflar tarafından da öğrencilere yönelik burslar ile alakalı açıklama yapılmakta iken tam da okulların açılmasına 1 ay gibi bir vakit akala burs veren kurumlar araştırması hız kazanmış bulunuyor. Vakıflar da gün gün burs ödemeleri başvuruları ve kimleri kapsayacağı konusunda bilgilendirme paylaşmakta. Son olarak AKEV Eğiti Vakfı tarafından Ekim ayında başlayacak olan burs ödemeleri ile alakalı olarak burs başvurularının başladığı ifade edilmiştir. Vakfın yayınladığı yeni burs yönetmeliği ile binlerce gencin hayallerine ulaşması hedefleniyor. Yönetmelikte yer alan detaylar ise öğrencileri heyecanlandırırken, dar gelirli hanelere de umut ışığı olacağa benziyor.

AKEV EĞİTİM BURSU KİMLERE VERİLECEK?

Aktaş Eğitim Vakfı bursları, lise, meslek yüksekokulu, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kapsayacağı belirtilirken, konu ila alakalı olarak söz konusu başvuruların Ağustos ayında başladığı belirtilmiş bulunuyor. Vakıf, öğrencilere sadece maddi destek vermekle kalmayıp, aynı zamanda onların akademik gelişimlerine de katkıda bulunmayı amaçlarken, başvuru şartları ve detayları haberimizde yer alıyor.

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BURS BAŞVURUSU ŞARTLARI

AKEV burs başvurusunda bulunmak için bazı şartlar mevcut. Bu şartlarda ilki başarı şartı olarak açıklanmış bulunuyor. Başarı durumları, maddi durumları ve öğrenim gördükleri kurumlar gibi faktörler başvuru şartları arasında büyük önem arz ediyor.

Her yılın eğitim öğretim döneminde yukarıda yer alan okullara kayıt yaptırmış ve nitelikleri uygun olan öğrencilerin, kendi okullarındaki ilgili birimlere başvuru yapması ile başvuru süreci başlamış olup, AKEV’in burs başvuru formunun doldurulması akabinde değerk-lendirmenin geçilmesi akabinde burs ödemeleri başlayacak. Ekim ayında başlayacak olan burs ödemeleri, aynı senenin eğitim yılı bitimi ile bitecek. 9 ay boyunca destek verilecek.

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