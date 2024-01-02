Listedeki rakamlar görenleri çıldırtacak! SGK uzmanı tek tek açıkladı: Ödemek mecburi...

SGK uzmanı Özgür Erdursun'un asgari ücret rakamına ilişkin öngörüsü doğru çıktı. Özgür Erdursun, asgari ücret açıklanmadan önce yaptığı tahminde asgari ücretin 16.500 TL veya 17.000 TL olabileceğini belirtmişti. Asgari ücret bu değerlere yakın bir rakamda belirlenmişti.

Emekli Maaş Tahmini

Asgari ücrete %49 zam yapılmasının ardından gözler 16 milyon emekli için beklenen artışa çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son altı aylık enflasyon oranına göre emekli aylığı zammı belirlenecek.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, tıpkı asgari ücret tahmininde olduğu gibi emekli maaşı zammı için de dikkat çekici bir tahminde bulundu ve rakamlar verdi. Erdursun'un yaptığı bu önemli tespit, emekliler arasında merakla beklenen zammın boyutu hakkında emeklilerin bilgilendirilmesine yardımcı olacak.





Erdursun, maaş artışlarının emekliler arasında seyyanen zam yönünde bir beklenti olduğunu belirtti. Ayrıca seyyanen zamların beklenen %38'lik enflasyondan önce gündeme gelebileceğini ifade etti. Uzmanlar, %38 enflasyonun eklenmesiyle bu yönde bir artışın düşünüldüğünü duyduklarını ifade etti. Bu konuda bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden uzman, bu rakamların muhtemelen 10 Ocak civarında açıklanacağını öngördü.

Yeni BAĞ-KUR Prim Aylık Ödeme Tablosu Paylaşıldı

SGK uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabı X üzerinden Bağ-Kur prim aylık ödeme tablosunu paylaştı.

Asgari ücret 2024 yılı için 17.000 2 lira oldu. Yeni asgari ücretin açıklanmasının hemen ardından Bağ-Kur prim aylık, Bağ-Kur prim indirimi ve Bağ-Kur prim isteğe bağlı ödeme de açıklandı.

SGK uzmanı Özgür Erdursun yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından Bağ-Kur prim ödeme tablosunu sundu.





Bağ-Kur Primi 2024 Yılı Aylık Ödeme Tablosu

Özgür Erdursun, 2024 yılına kadar geçerli olacak Bağ-Kur prim aylık ödeme tablosunu sundu:

"1 Ocak 2024 tarihinde geçerli olacak asgari ücrete göre aylık Bağ-Kur primi 6.900,86₺, düzenli ödeyenler için indirimli Bağ-Kur primi 5.865,73₺ ve isteğe bağlı Bağ-Kur primi 6.400,80 ₺."