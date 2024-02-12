Maaşa göre satış dönemi başladı! Yeni düzenlemede 1 litre süt emekliye 12 TL, Memura 20 TL

2024 yılı zam açıklamaları devam ediyor. Her ürün her hizmete yapılan zamlar vatandaşın ccebini yorarken, özellikle de mutfağa girecek üerünlerin de azalmasına mahak veriyor. 2024 yılı maaş zamları ile alakalı da çalılmalar tamamlanmış bulunuyor. Aralık'ta asgari ücrete yüzde 49,11 'lik zam sonrasında 3 Ocak TÜİK rakamlarının açıklanması ile birlikte memur maaş zam oranı yüzde 49,25 olarak açıklanmıştı. Emekliye de yapılan yüzde 42,6'lık zam sonrasında memur maaş katsayısına eşitlenmişti.

Maaşlardaki bu eşit zam oranı, tutarlardaki farkların açılmasına mahal verdi. Bu kapsamda emekli ile asgari ücret arasında 7 bin liralık oluşan fark, emekli maaşının açlık sınırının altına kalmasını da sağladı. Bu da emeklinin alım gücünün asgari ücretli ve memura göre daha düşük olduğunu ortaya çıkarıyor.





EMEKLİYE UCUZ SÜT

Her ürünü aynı tutarda alan emekli ve çalışan sistemine ek olarak Yozgat'ta başlatılan yeni bir kampanya da emekliye ucuz, asgari ücretliye orta ve memura da normak fiyatından satış dönemi başladı. Yozgat'ta bir sütçü, hergün 60 kilo süt üretiminin olduğunu belirterek, bölgedeki süt ihtyiacını karşıladığını açıkladı. Emekliye ve çalışana ayrı fiyatlardan ulaştırdığını belirten sütçü, 5 kilo sütü emekliye 60 TL'den, memura 100 TL'den verdiğini söylerken, asgari ücretliye ise 70 TL'den verdiğini belirtti.

Özellşkle de 2024 yılı zamları sonrasında emeklinin durum karşısında zorlandığını belirten sütçü, bu sayede emekli hanesine destek sağladığını ve hayır duası aldığını sözlerine ekledi.

ALIM GÜCÜNE GÖRE SÜT FİYATLARI

Yozgat'ın en ünlü sütçüsü olan Üzeyir Koç, son zamanlarda dikkat çeken bir uygulamaya el attı. Süt fiyatları ile alakalı açıklama yapan Koç; ''Emekli müşterime indirim yapıyorum onlara sütü 60 liraya veriyorum, asgari ücretlilere de 70 liraya satıyorum. Normal de 5 litre sütü 100 liradan satıyorum ama ben vatandaşın alım gücüne göre fiyatları belirliyorum.'' dedi.

Yaptığı bu uygulama sayesinde yaşlı bireylere daha çok ulaştığını söyleyen satıcı, kar olmasa da hizmet için bu uygulmaya devam edeceğini sözlerine ekledi. 15 hayvanı olduğunu belirten Koç; günde 60 lt civarında süt aldığını ve çoğunluğunu emekliye ulaştırdığını belirtti.

EMEKLİNİN ALIM GÜCÜNE DESTEK

Yozgat'ta alım gücü düşen emekliye sağlanan bu destek, emeklinin evine rahat bir şekilde süt girmesini sağladığı için, tüketici de durumdan çok memnun. Bu sayede alım gücü git gide düşen emeklinin de ucuza süt alabildiğini açıklayan bölge sakinleri, ''Ekonomik durumumuzu söylediğimizde 100 liranın altında sütü alıyoruz. Fedakarlık yapıyor bize. İnsanların alım gücü düşük olduğu için sütü bu fiyatlara satıyor, kendisine teşekkür ediyoruz” yorumlarını yapıyor.