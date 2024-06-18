Maaşını Halkbank'tan alan emekliye müjde! Bedavanın feriştahı geliyor

Emekli Temmuz ayında yapılacak olan zamlarla alakalı olarak gelişmeleri yakından takip ediyor. Temmuz ayı başında açıklanacak olan 6 aylık enflasyon verisi emekli maaşlarındaki taban zammı ortaya çıkartacak iken Temmuz ayı maaşlarında emekliyi bir çok ödeme bekliyor. Şimdiden emekli promosyonu için başvuru yapan emekli, ödemesini Temmuz ayı maaşı ile birlikte alacak iken bankalar tarafından emekliye özel olarak bir çok imkan sunuluyor. Halkbank'ta emekli bankası olma yolunda ilerliyor. Bu kapsamda gün gün yeni kampanya duyurusunda bulunan banka, emekliye özel özel indirim kampanyası ile dikkatleri üzerine topluyor. Haziran ayı sonuna kadar geçerli olan kampanya kapsamında emekliye özel olarak yurt içi sektörlerde yapılacak olan her alışverişe indirim açıklaması yapılırken, hak sahibi olabilmek için belli bir tutarın üzerinde alışveriş yapılması gerekiyor.





Halkbank tarafından Haziran ayı başında başlatılan kampanya ay sonuna kadar devam edecek ve bu kapsamda 750 TL ve üzeri her alışverişe 50 TL iade fırsatı sunan banka, toplamda 500 TL ödeme yapabiliyor. Paraf Emekli Kart ile sağlanan bu destek, her 750 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olacağı belirtilmiş bulunuyor.

Paraf Emekli Kartı ile yapılacak olan her alışverişte geçerli olan kampanya Halkbank şubelerine giderek Paraf Emekli Kart sahibi olunması durumunda faydalanılabiliniyor. Özellikle de Halkbank Mobil uygulaması üzerinden kart başvurusu yapmak, emekliye oturduğu yerden işlemlerini tamamlaması imkanını sağlıyor.

Halkbank, emekli müşterilerine özel sunduğu bu indirim kampanyası ile emeklilerin tasarruf etmesine ve bütçelerini daha etkin yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.