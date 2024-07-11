Maaşlar artmasa da promosyonlar arttı! 21.000 TL promosyonu Yapı Kredi açıkladı

Her sene Ocak ve Temmuz ayları zamlarla dolu dolu geçmeye devam ediyor. Özellikle de emekli maaşlarına yapılacak olan enflasyonun yanı sıra refah payı gündemi de merakla araştırılıyor. 2024 yılında emekliye yapılan yüzde 49’luk zam akabinde Temmuz ayı gelip çatarken, enflasyon oranı olan yüzde 24,73 oranında zam yapılacağı ve sadece en düşük emekli maaşına düzenleme yapılacağı hükümet tarafından geçtiğimiz gün açıklanmış bulunuyor. Emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranının ortaya çıkması akabinde kendisine sunulacak olan ek ödemelere gözünü çevirirken, karşılıksız olarak 2017 senesinden beri 3 senelik taahhüde verilen promosyonlar da merakla araştırılıyor. Emekli adına tüm bankalar maaşını bankalarına taşımaları karşılığında ödül mahiyetinde emekli promosyonu ödemesi yapıyor. Emekli için cebini dolduran bu ödemeler, emekli maaşlarının artması ile birlikte artıp artmayacağı merak ediliyor. Emekli promosyonları en son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesinde verdiği müjde çerçevesinde revize edilirken, Temmuz zammı akabinde ödeme tutarlarının güncellemeye girip girmeyeceği de soruluyor.





EMEKLİ PROMOSYONLARI ARTACAK MI?

Mart ayından bu yana 8 bin lira ila 15.000 lira arasında değişkenlik gösteren tutarlarca ödenen emekli promosyonları ile alakalı ek promosyonlar bankanın nezdinde şekilleniyor. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak olan zam sonrasında emekli promosyonlarının artıp artmayacağı merak edilirken, emekli maaş aralığı değişen emeklinin bir üst kademeden promosyon alacağı da uzmanlarca hesaplanmış bulunuyor.

ÇALIŞAN PROMOSYON İHALELERİ

Emekli adına belirsizlikler devam ederken, çalışan promosyonları ile alakalı da sevindirici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.





AŞGIN BELEDİYESİ PROMOSYONU

Kurum kuruluşlar, belediyeler, MEM’ler tarafından zaman zaman banka anlaşmasının bittiği ve ihale ile yeni maaş bankasının seçileceği belirtilirken, bankalar da maaş müşterisi sayısını arttırmak adına yüksek tutarda ödeme yapacağı taahhüdünü veriyor. Gün gün kamuoyuna yeni promosyon ihaleleri ile alakalı gelişmeler sunulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün düzenlenen promosyon ihalesinde en yüksek tutarı veren bankanın Yapı Kredi Bankası olduğu açıklanırken, sçz konusu imzaların atıldığı tutarın da 21.000 TL olduğu belirtildi.

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