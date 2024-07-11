Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Maaşlar artmasa da promosyonlar arttı! 21.000 TL promosyonu Yapı Kredi açıkladı

Emekli adına belirsizlikler devam ederken, çalışan promosyonları ile alakalı da sevindirici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 11.07.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 15:49
Maaşlar artmasa da promosyonlar arttı! 21.000 TL promosyonu Yapı Kredi açıkladı

Her sene Ocak ve Temmuz ayları zamlarla dolu dolu geçmeye devam ediyor. Özellikle de emekli maaşlarına yapılacak olan enflasyonun yanı sıra refah payı gündemi de merakla araştırılıyor. 2024 yılında emekliye yapılan yüzde 49’luk zam akabinde Temmuz ayı gelip çatarken, enflasyon oranı olan yüzde 24,73 oranında zam yapılacağı ve sadece en düşük emekli maaşına düzenleme yapılacağı hükümet tarafından geçtiğimiz gün açıklanmış bulunuyor. Emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranının ortaya çıkması akabinde kendisine sunulacak olan ek ödemelere gözünü çevirirken, karşılıksız olarak 2017 senesinden beri 3 senelik taahhüde verilen promosyonlar da merakla araştırılıyor. Emekli adına tüm bankalar maaşını bankalarına taşımaları karşılığında ödül mahiyetinde emekli promosyonu ödemesi yapıyor. Emekli için cebini dolduran bu ödemeler, emekli maaşlarının artması ile birlikte artıp artmayacağı merak ediliyor. Emekli promosyonları en son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesinde verdiği müjde çerçevesinde revize edilirken, Temmuz zammı akabinde ödeme tutarlarının güncellemeye girip girmeyeceği de soruluyor.

zam

 EMEKLİ PROMOSYONLARI ARTACAK MI?

Mart ayından bu yana 8 bin lira ila 15.000 lira arasında değişkenlik gösteren tutarlarca ödenen emekli promosyonları ile alakalı ek promosyonlar bankanın nezdinde şekilleniyor. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak olan zam sonrasında emekli promosyonlarının artıp artmayacağı merak edilirken, emekli maaş aralığı değişen emeklinin bir üst kademeden promosyon alacağı da uzmanlarca hesaplanmış bulunuyor.

ÇALIŞAN PROMOSYON İHALELERİ

Emekli adına belirsizlikler devam ederken, çalışan promosyonları ile alakalı da sevindirici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

zam

AŞGIN BELEDİYESİ PROMOSYONU

Kurum kuruluşlar, belediyeler, MEM’ler tarafından zaman zaman banka anlaşmasının bittiği ve ihale ile yeni maaş bankasının seçileceği belirtilirken, bankalar da maaş müşterisi sayısını arttırmak adına yüksek tutarda ödeme yapacağı taahhüdünü veriyor. Gün gün kamuoyuna yeni promosyon ihaleleri ile alakalı gelişmeler sunulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün düzenlenen promosyon ihalesinde en yüksek tutarı veren bankanın Yapı Kredi Bankası olduğu açıklanırken, sçz konusu imzaların atıldığı tutarın da 21.000 TL olduğu belirtildi.

,

İLGİLİ HABERLER

El ve ayak nasırını 24 saatte geçiriyor! Keşke daha önce bilseydim diyeceksiniz

İki il arası 1 saat 20 dakika olacak! Saatler süren yolculuk dönemi sona erdi!

İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank ve 3 banka duyurdu! Az önce bankaya koşturacak duyuru geldi

BİM'de çeyizlik ürünler bomba fiyata geliyor! 11-12-13-14 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
4
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
5
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
6
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
7
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

İki il arası 1 saat 20 dakika olacak! Saatler süren yolculuk dönemi sona erdi!

İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank ve 3 banka duyurdu! Az önce bankaya koşturacak duyuru geldi

TEB'den borç kapatan 70.000 TL hızlı kredi! Eşten dosttan borç aramayı bitirecek

Maaşlar artmasa da promosyonlar arttı! 21.000 TL promosyonu Yapı Kredi açıkladı

El ve ayak nasırını 24 saatte geçiriyor! Keşke daha önce bilseydim diyeceksiniz

Yumuşatıcı 60 TL'den düştü! Şampuan 40 TL, Colgate 39 TL! BİM indirimin dibini sundu

En az lise mezunu olmak şart! KPSS puan şartsız devlet memuru alımına start verildi

Bankadan 3.000 TL destek! Bu keyif ayakları yerden kesecek

BİM'de çeyizlik ürünler bomba fiyata geliyor! 11-12-13-14 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu

Tarım Kredi'den kapış kapış gidecek Aşure Malzemesi indirimi! Her haneye girecek

Emeklilere düğün bayram ettirecekler! Başvuranlar 12 ay tek kuruş para ödemeyecek

Toplu taşımada yeni dönem! Otobüs, metrobüs, tramvay kullanana 90 dakika bedava müjdesi