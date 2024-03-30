Maaşlar beklenmeden 31.000 TL promosyon hesaplara anında geçiyor!

2 Mart tarihinde imzaların atıldığı belediye promosyon anlaşması sonrasında tutar 30 bin lira olarak belirlenmişti. Şanlıurfa'nın sevilen belediye başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün öncülüğünde bankalar arasında yaşanan çekişmede söz sahibi olan banka, ay sonunda promosyon ödemesini yapacağını belirtirken, bu kapsamda kadrolu işçilere 31 bin lira ve daimi işçilere de 30 bin lira promosyon ödemesi yapılacağı belirtildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül tarafından sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda 'işçi kardeşlerime ödemeler aktarıldı. Hayırlı uğur olsun' denildi.





PROMOSYON ÖDEMELERİ BAŞLADI

Ay başında belediye de hem maaş zammı hem de promosyon ödemelerinde güncellemeye gidileceği belirtilmiş. Zamlı maaşlar ve oluşan fark 15 Mart'ta çalışanın hesabına aktarılırken, anlaşmaya varılan banka tarafından da hesaplara 29 Mart itibari ile promosyon ödemelerinin yapıldığı belirtildi.

Promosyon ödemeleri ile alakalı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emekliler için zamlı promosyon ödemeleri başvuru sonrasında 28 Mart tarihi itibari ile hesaplara aktarılırken, çalışanlar için de yetkililer ile bankalar arasında yapılan anlaşmalar kapsamında ödemeler yapılmakta. Kimi ödemeler genel olarak ilk maaş ile birlikte hesaplara aktarılırken, banka, anlaşması yapılan tarihte hesaplara aktarma yapmakta. Şanlıurfa Belediyesi tarafından ay başında yapılan anlaşma kapsamında hak sahibi işçilerin promosyonları ay sonu itibari ile hesaplarda olacağı belirtilirken, Geçtiğimiz gün 30.000 TL tutarda promosyon hesaplara aktarıldığı müjdesi verildi.