Maaşları unutturacak tarihi ikramiye müjdesi! Milyonlarca kişiye 5 katı ödeme yapılacak!

Emekli için bayram ikramiyesi olarak Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenecek tutarlar alakalı geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen zam müjdesi ile 3 bin lira ödeneceği belirtilmişti. Bu kapsamda 2024 yılında emekliye 6 bin lira emekli ikramiyesi ödenecek. Ülke genelinde bir çok sektöre de çeşitli koşullarda ikramiye ödemesi sağlanıyor. Özel sektörde ise bu durum genellikle prim ödemesi olarak sağlanıyor. Şirketin ettiği kar oranına ya da bireysel performansa göre prim ödemesi, ikramiye olarak veriliyor. Banka çalışanlarına sunulan ikramiye ödemeler konusunda da gün gün gelişmeler yaşanmakta.





Aralık ayının sonunda asgari ücrete yapılan yüzde 49,25'lik zam, özel sektör zamlarının taban zammı olarak uygulamaya koyuldu. Yapılan zamlar ile birlikte en düşük sektör zammı yüzde 50 olarak açıklandı. Bankacılık sektöründe de zamlar bu taban üzerinden uygulanmaya başladı. Maaşlarda yapılan düzenlemeler sonrasında çalışan bireyin gözü, ikramiye ve primlerde yapılacak olan zamlara çevrildi. Bankacılık sektörü de ikramiye ödemesi veriyor. Bu ödemeler bireyin performansına ya da şirketin kar oranına göre belirleniyor. Bu kapsamda bankacılık sektörü de yaptıkları 2023 karlarının ödemesini çalışana ikramiye olarak sağlıyor





ALBARA TÜRK'TEN İKRAMİYE MÜJDESİ

Sabah saatlerinde Albaraka Tür çalışanlarına müjde veridli. Kişi ayrımı yapılmaksızın 5 maaş ikramiye ödemesinin yapılacağı belirtildi. Yapılan bu ikramiye ödemesinin geçtiğimiz sene ba kaanın yağtığı yüzde 151 kardan karşılanacağı belirtildi. Ülkemizin ilk katılım bankası olan Albaraka Türk tüm çalışanlarına 5 maaş ikramiye verecek. Albaraka Türk Yönetim Kurulu tarafından geçtğimiz hafta düzenlenen kar toplantısı akabinde, çalışanın hak ettiği ödeme ikramiye tutarının 5 maaş olduğu açıklandı.





CUMA GÜNÜ İÇİN MÜJDE

CUma sabahı her çalışanın hesabına aktarılan maaş ikramiyeleri, çalılanları mutlu etti. Geçtiğimiz sene 1.4 milyar olarak belirlenen senelik kar, 2023 yılı sonunda yüzde 151 artış işle 3,4 milyar lira olarak açıklandı. Banka yetkilşleri tarafından yapılan açıklamada aktif büyüklüğün 232,2 milyar TL'ye ulaştığı bilgisi verildi. Banka tarafından yapılan açıklamada fon miktarındaki artışın % 43,6 oladuğu açıklanırken, kullandırılan fonlarda da yüzde 40 oranında artış gösterildiği belirtildi.