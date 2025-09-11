Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Manisa Ticaret Borsası'ndan 'Ayni Eğitim Öğretim Desteği' ile yeni destek

Manisa'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde Manisa Ticaret Borsası, sosyal sorumluluk bilinciyle ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine yönelik kapsamlı bir eğitim desteği programı başlattı. Program kapsamında 450 öğrencinin eğitim hayatına dokunacak yardım çekleri düzenlenen törenle okul müdürlerine emanet edildi.

Ayni Eğitim Öğretim Desteği projesiyle hazırlanan 450 adet yardım çeki, öğrencilerin kalem, defter, çanta gibi temel kırtasiye ve eğitim materyallerine erişimini kolaylaştıracak. Bu sayede miniklerin yeni eğitim yılına eksiksiz ve akranlarıyla eşit şartlarda başlaması hedefleniyor.

Tören, Manisa Ticaret Borsası'nda gerçekleştirildi ve eğitim camiası ile iş dünyasını bir araya getirdi. Törene, Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap ev sahipliği yaparken, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü temsilen Müdür Yardımcıları Fevzi Yüksel ve Mustafa Akkuyu da katıldı. Yardımın en doğru şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşması için titiz bir çalışma yürütüldü.

Başkan Özkasap ve Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, 450 adet çeki öğrencilere ulaştırılmak üzere tek tek okul müdürlerine takdim etti.

Törende konuşan Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, bu yardımın artık bir kurum geleneği haline geldiğini belirterek, eğitimin bir toplum için taşıdığı hayati öneme dikkat çekti. Başkan Özkasap şu ifadeleri kullandı: Yeni bir eğitim-öğretim yılına daha başlarken sevgili öğrencilerimizin heyecanını paylaşıyoruz. Manisa Ticaret Borsası olarak, onların eğitim hayatlarına küçük de olsa bir katkı sunabilmek bizim için en büyük mutluluk. Bu destek, bizim için bir gelenek ve geleceğimize yaptığımız en değerli yatırımdır. Başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere, fedakâr öğretmenlerimize ve değerli idarecilerimize başarılarla dolu, verimli bir yıl diliyorum. Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı, bizim en büyük motivasyon kaynağımız olmaya devam edecektir