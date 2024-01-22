Mart öncesi TBMM'ye girecek! Emekliye 10.000 TL ikramiye+ ek zam ile 12.000 TL ödeme!

Asgari ücret, memur maaş zammı açıklanması sonrasında emekli maaş zammı için de çalışmalar başlamıştı. Merakla beklenen emekli maaş zammı meclisin yeni yıl tatilinden çıkması sonrasında netleşirken, asgari ücret ve memur maaş zammı katsayısınca olmaması emekliyi üzdü. Emeklimaaşlarının netleşmesi öncesinde seçim zammının yapılacağı iddiaları ortalıklarda dolaşmaktayken, şimdi de tıpkı Cumhuriyet ikramiyesi gibi yeni bir ikramiyenin de olabileceği konuşuluyor. Öyle ki geçtiğimiz sene de seçimler öncesinde emekli maaşına zam yapılmış ve en düşük emekli maaşı 7500 TL olmuştu. Temmuz ara zammından da ceplerini dolduramayan emekliye tek seferlik 5 bin lira ikramiye ödemesi yapılacağı müjdesi verilmişti. Seçim senesi olması sebebiyle emekli maaş zammının memur maaş katsayısına eşitleneceği iddiaları ortalıklarda dolanırken, diğer taraftan da tekrardan bir emekli ikramiyesinin gündemde olduğu konuşuluyor.

Prof. Dr. Ersan Şen tarafından ortaya atılan iddialarda en düşük emekli maaşının 12 bin liraya çıkartılacağı konuşulurken, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin de 5 bin liraya yükseleceği konuşuluyor. Ve bu açıklamalanın da 31 Mart seçimleri öncesinde beyan edileceği iddiaları mevcut.





4A 4B emeklisinin maaşına yapılan yüzde 5'lik refah payı zammına istinaden oran memur maaş zammına ulaşamadı. EN düşük maaşlar 10.000 TL'ye yükselse de yeterli olmayan bu rakamlara ek zam düzenlemesinin getirileceği tahmin ediliyor. Ve bunun da seçimler öncesinde açıklanacağı tahmin ediliyor.

Emekliye ek zam düzenlemesi için meclisin hummalı çalışması devam ediyor. Prof Dr Ersan Şen tarafından 31 Mart seçimleri öncesinde yeni düzenleme yapılacağı iddia ediliyor.

SEÇİM ÖNCESİ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI

Geçtiğimiz gün bir televizyon kanalında ortaya atılan iddialarda emekli maaşınına ara zam yapılacağı konusu gündemdeydi. 31 Mart seçimleri öncesinde aşamalı olarak emekliye zam düzenlemesinin yapılacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yıl da aynı düzenlemenin yapılması sonrasında en düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye çıkarıldığı belirtilerken yapılan hesaplamalarda 31 Mart öncesinde 12.000 lira civarına yükseleceği belirtilmiş bulunuyor.





EMEKLİYE 5000 TL 2. İKRAMİYE

Kasım ayında emekliye 5.000 lira Cumhuriyet ikramiyesi onayı verilmiş ve ödemeler başlamıştı. Hükümetin yeni yıl sonrasında da emekliye yönelik bir planın daha olduğu iddia ediliyor. 2019 senesinden beri süre gelen Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyelerini bu sene 5000 lira ya yükseleceği tahmin ediliyor. 10 Nisan'da kutlanacak olan Ramazan Bayramı ikramiyesi öncesinde 5.000 liralık yeni bir ikramiye ödemesinin yapılabileceği ve Bayram öncesinde hesaplara aktarılabileceği iddiaları mevcut

