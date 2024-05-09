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Mayıs ayında rahat nefes aldıracak hamle! 6 banka toplandı 25 bin lira ödeyecek

Bankalar ay ay kampanyalarını güncelliyor. Mayıs ayında da bankalar tarafından faizsiz kredi müjdeleri veriliyor

Yayın Tarihi: 09.05.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 11:55
Mayıs ayında rahat nefes aldıracak hamle! 6 banka toplandı 25 bin lira ödeyecek

Son zamanlarda nakit ihtiyacı ekstra artmış bulunuyor. Hal bu iken artan ihtiyaçlara bankalar çözüm yolu bulabiliyor. Bu çözümler kredi destekleri olarak bilinirken, özellikle de faizsiz krediler vatandaşa geri ödeme kolaylığı sağlıyor. Faizsiz kredi adı altında bankalar düşük tutarlı ya da düşük vadeli kampanyalarını sunarken, acil ödemesi olan bireye can suyu olan bu ödemelerin geri ödemesi ise çekilen tutar olarak belirtiliyor. Bankalar ay ay kampanyalarını güncelliyor. Vatandaşın ihtiyacına çözüm olan bankalar tarafından başlatılan faizsiz nakit avans kampanyaları, yeni müşterilere sağlanan olanak olarak bilinirken, kredi kartı başvurusu yapıp onay alması halinde toplam limitinin belli bir kısmı kadar ödeniyor.

FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR

Bankalar tarafından sunulan Mayıs güncellemesi ile birlikte sunulan faizsiz krediler ve tutarları şu şekilde. Mayıs ayında 6 banka faizsiz taksitli nakit avans ödemesi yapıyor. Bu ödemeler geçtiğimiz ay alınan karar doğrultusunda 3 ay maksimum vade ile sınırlandırılmış bulunuyor. İşte Mayıs ayı boyunca ilk defa mobil üzerinden müşteriye sunulan faizsiz taksitli nakit avans kampanyaları

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Enpara Yeni müşterilere özel olarak 15.000 TL tutarında, 3 ay vade ile faizsiz kredi imkanı sunuyor. Başvurular, Enpara’nın mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilir.

QNB Finansbank tarafından sunulan Mayıs revizesinde 2 kalem ödemede toplamda 20.000 TL’ye kadar faizsiz kredi sağlayacağını duyurdu. Bunun 10.000 TL’si 3 ay vade ile nakit avans, diğer 10.000 TL ise 6 ay vade ile faizsiz ihtiyaç kredisi olarak verilecek.

Akbank: 20.000 TL tutarında, 3 ay vade ile faizsiz nakit avans olanağı sağladığını bildirdi. Başvurular Akbank mobil uygulaması aracılığıyla yapılabilecek.

İş Bankası: Resmi internet sitesi üzerinden, 25.000 TL’ye kadar faizsiz nakit avans sunulacağını ve 3 ay vade ile taksitlendirileceğini duyurdu.

Denizbank: 25.000 TL’ye kadar kredi sağlayacağını açıkladı. Bu kredinin 10.000 TL’si 6 ay vade ile kredi, 15.000 TL’si ise 3 ay vade ile nakit avans olarak sunulacak.

CebteTEB: 10.000 TL tutarında, 6 ay vade ile faizsiz kredi vereceğini bildirdi. Yeni müşteriler için sunulan bu fırsatlardan yararlanmak isteyenler, bankaların mobil uygulamalarını indirerek başvuru işlemlerini kolaylıkla tamamlayabilirler.

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