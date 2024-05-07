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Mayıs ayında sıfır araç alan kazançlı çıkacak! Faizler yüzde 2,5'tan düştü

Araç satın almanın zorlaştığı adeta hayal ürünü olduğu şu günlerde sunulan fırsatlar yakından takip ediliyor. Bankaların yanı sıra ay ay markaların sunduğu kampanyalar da avantajları beraberinde getirebiliyor.

Yayın Tarihi: 07.05.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 16:42
Mayıs ayında sıfır araç alan kazançlı çıkacak! Faizler yüzde 2,5'tan düştü

TCMB politika faizi kararlarından etkilenen kredi faizleri hat safhada yükselişini sürdürüyor. Kimi bankalar tarafından düzenlenen kampanyalar yakından takip edilirken, bu kapsamda düşük faizli kredi kampanyaları yakından takip ediliyor. Araç satın almanın zorlaştığı adeta hayal ürünü olduğu şu günlerde sunulan fırsatlar yakından takip ediliyor. Bankaların yanı sıra ay ay markaların sunduğu kampanyalar da avantajları beraberinde getirebiliyor. 

Opel Mokka'nın Mayıs ayına özel cazip kampanyası, dikkatleri üzerine topluyor. DÜşük faizli kredi imkanı sunan kampanya kapsamında 300.000 TL'ye varan kredi imkanı sunuluyor. 300.000 TL kredi için 12 ay boyunca sadece %2,49 faiz ödeme imkanı mevvut iken, bu kampanya mayıs ayının sonuna kadar devam edecek. 

IDK

OPEL MOKKA MAYIS KAMPANYASI

Opel resmi internet sitesinde yer alan kampanya detaylarında Mayıs ayında Opel Mokka GS donanımını tercih edenler için metalik renk seçeneği ücretsiz sunulacak. 

GS donanımlı aracını online olarak rezerve eden müşteri, 1.591.000 TL'den başlayan özel fiyat imkanından faydalanacak. 3 Mayıs'ta başlayan kampanya 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Kampanya, Mokka GS model aracın online rezervasyon aracılığıyla kampanyaya katılım sağlayan bayilerde satın alımında geçerlidir.

Yukarıda belirtilen fiyat  sadece Mokka GS aracın rezervasyon tarih aralığındaki belli renklerde geçerli olacak. Stoklarla sınırlı olan kampanyada aracın nihai fiyatı, model ve renk seçeneklerine göre değişkenlik gösterebilir iken, aracın seçilen teknik özelliklerine ve stok durumuna bağlı olarak da belirlenebilecektir. 

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