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Mazot ve benzinde bu gece rekor tazelenecek: Akaryakıt fiyatlarına yeni vuruş

Akaryakıt alacakları yakından ilgilendiren yeni bir gelişme ile alakalı açıklama yapıldı. Yapılan açıklama araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor.

Yayın Tarihi: 14.03.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 17:30
Mazot ve benzinde bu gece rekor tazelenecek: Akaryakıt fiyatlarına yeni vuruş

Akaryakıt sektöründe dur demek bilmeyen dalgalanmalar devam ediyor. Brent petroldeki oynaklık akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilerken, dolar kurunun artışı, küresel olaylar da akaryakıt fiyatlarının artmasına mahl veriyor. Akaryakıt alacakları yakından ilgilendiren yeni bir gelişme ile alakalı açıklama yapıldı. Yapılan açıklama araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. 

Benzin ve motorin fiyatlarına yeni bir zam yapılacağı açıklandı. Bu gece yarısı itibariyle benzin ve motorin fiyatlarında ciddi bir artış yaşanacak. Yapılan açıklama araç sahiplerinin depolarını doldurması için aceleci davranmaya teşvik etmekte. Ülke genelinde 3 büyük ilde benzin ve motorin fiyatları bu gece itibariyle yükselecek. 

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İstanbul'da ortalama 40,50 TL, Ankara'da 41,21 ve İzmir'de 41,42 TL seviyesinde satılan benzinin litre fiyatı bu gece yarısı itibarı ile 1,10 kuruşluk zamma tarih tutulacak. Motorin fiyatları ise İstanbul'da 40,69 TL, Ankara'da 41,49 TL ve İzmir'de de 41,70 TL'den satılmakta. Yapılan artış ile birlikte İstanbul'da motorin litresi 41,79 TL'ye, Ankara'da 42,59 TL'ye ve İzmir'de de 42,80 TL'ye yükseleceği tahmin ediliyor. 

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Özellikle de son aylarda artan akaryakıt fiyatları sürücülerin cebini sarsmaya devam ediyor. Günlük hayatı etkileyen birçok sektörde de yüksek yakıt maliyetleri yaşama zorlaştırıyor. Akaryakıt zamları sürücülerin gün gün takip ettiği konular arasında yer alıyor. Sürücüler güncel akaryakıt fiyatlarına bakmadan yola çıkmıyor. Sürekli olarak artış eğiliminde olan bu fiyatlar sürücülerin bütçelerini olumsuz yönde etkilerken, onay verilen zamlar öncesinde depolarını doldurarak önlem almak için harekete geçiliyor. Ekonomik dengelerin oynamasına sebep olan benzin ve motorin fiyatları Enflasyonun artış sebeplerinden biri olarak değerlendiriliyor

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