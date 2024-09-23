Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!

1999 yılı ve sonrası sigorta girişi olan vatandaş, geçtiğimiz sene onay alan EYT yasasından faydalanamadı. 1999 yılı ve öncesi girişi olan milyonlarca birey erken emeklilik hakkından Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasası sayesinde faydalanırken, yeni yasama yılında ne gibi gelişmeler yaşanacağı merak ediliyor. Peki 1999 yılı ve sonrası sigorta girişliler için erken emeklilik yasası devreye girecek mi? Erken emekli olmanın başka yolları var mı? Alınan kararlar doğrultusunda 1999 sonrasında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında sigortalı olanların da erken emeklilik fırsatları mevcut olduğu belirtildi. Tek bir başvuru ile 7 yoldan birine hakim olanlar emeklilik avantajından faydalanacak.

ERKEN EMEKLİ OLMANIN YOLLARI

Alınan kararlar doğrultusunda erken emeklilik için bazı şartlar mevcut. Yaş ve prim günü şartları, sigorta giriş tarihine göre emeklilik şartları bulunurken, bazı özel durumlarda da erken emeklilik hakkından faydalanılıyor. 1999 sonrası için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 7 bin prim günü şartı aranıyor. Ancak, aşağıdaki 7 formül sayesinde erken emeklilik mümkün hale gelirken, uzmanlar hesaplamalarını da yapamaya devam ediyor .

ÇOCUK SAYISINA GÖRE ERKEN EMEKLİLİK

Kadın çalışanlar için çocuk sayısı, emekliliğe giden yolda önemli bir avantaj olarak açıklanırken, 3 çocuğa kadar borçlanma yaparak, emeklilik yaşını 6 yıl öne çekilebiliyor. Bu sayede toplamda 2160 gün kazanarak, daha önce dolmuş olan emeklilik yaşı 6 yıl geri alınabiliyor. Ancak sigorta tarihinden önceki çocujlardan bu hak kazanılabiliyor.

ERKEKLERDE ASKERLİK SÜRESİ KADAR ERKEN EMEKLİLİK

Erkekler için önem taşıyan askerlik süresi, emeklilikte avantaj sağlıyor. Askerlik borçlanması yaparak sigorta giriş tarihi geriye çekilebiliyor.

KISMİ EMEKLİLİK İLE ERKEN EMEKLİLİK

15 yıl ve 3600 günü doldurmuş olan sigortalılar, daha fazla çalışmaya gerek kalmadan erken emeklilik hakkından faydalanabiliyor 9 Eylül 1999 sonrası ise bu şartlar 25 yıla ve 4500 güne çıkmakta iken yaş ve prim gününü dolduran emekli olabiliyor.

MALULEN EMEKLİLİK HAKKI DOĞDU

Çalışırken iş gücünün %60'ını kaybedenler, direkt olarak malulen emeklilik hakkından faydalanabiliyor. Bu durumunu sağlık raporu ile ispatlayan birey erken emeklilik hakkından faydalanabiliyor.

ENGELLİYE VERGİ İNDİRİMİ

Engelli çalışanlar, vergi indirimi alarak yaş şartı olmadan emekli olabilirken belirlenen prim ve gün sayısının tamamlanması gerekiyor.

YIPRANMA PAYI EMEKLİLİK HAKKI

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar, belirli oranlarda ek günler kazanarak emeklilik tarihlerini öne çekebilirken, madenciler, gazeteciler ve gemi adamları gibi meslek grupları bu haktan faydalanabiliyor.

ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNEYE ERKEN EMEKLİLİK

1 Ekim 2008 sonrası, başkasının bakımına muhtaç engelli çocuğu bulunan annelerin primleri toplam prim sayısına eklenerek erken emeklilik hakkından faydalanılabiliyor.

Emeklilik sigorta giriş tarihi, sosyal güvenlik kurumu ve meslek gibi birçok faktöre göre değişiklik gösterebilmekte iken yukarıdaki şartlar sayesinde erken emeklilik hakkı doğabiliyor.