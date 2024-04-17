Meclis'te onay aldı! 1 Mayıs'tan sonra tüm su faturalarına yüzde 25 destek sağlanacak

Ülke genelinde özellikle de emekli kesme yönelik olarak onay alacak olan destek paketi ile alakalı çalışmalar devam ediyor. Özellikle de hükümet tarafından yerel yönetimler ile protokollerin tamamlanması akabinde ilk olarak su faturası desteklerinin başlayacağı belirtilmiş bulunuyor. Bunun yanı sıra belediye destekleri de gün gün açıklanmaya devam ediyor

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÜZDE 25 SU FATURASI İNDİRİMİ SUNACAK

Seçim öncesinde belediye başkan adayları tarafından verilen vaatler, yavaş yavaş hayata geçirilmeye başlamış bulunuyor. 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde çoğu belediyenin başkanı değişti. Her aday kendi yapabileceği düzenlemeler ile alakalı vaatlerini açıklarken, seçilmeleri akabinde sıraya dizili bir şekilde gerçekleştirilmesi bekleniyor.





Bursa Büyükşehir Belediyesi başkanlık koltuğuna oturmak için de bir çok aday kendi vaatlerini sıralarken, yeni başkan Mustafa Bozbey tarafından yapılan açıklamalar yavaş yavaş uygulamaya konulmuş bulunuyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından yeni belediye meclisi ilk toplantısı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Düzenlenen meclis toplantısında ilk görüşülen konu ise Bursa halkına yüzde 25 indirimli su faturası vaadi olurken, oy birliği ile kabul edilen vaat uygulanmaya başladı. Alınan kararlar doğrultusunda 1 Mayıs itibari ile il halkının geneline su faturalarına yüzde 25 indirim sağlanacak.

Bursa Büyükşehir yeni belediye meclisi 2024-2029 döneminin ilk toplantısında şehrin gündemine adeta sarsacak bir karara imza attı. Alınan kararda Bursa'da su faturalarına yüzde 25 indirim; düzenlenen oylama sonrasında kabul edildi. 1 Mayıs itibariyle yürürlüğe girecek olan bu uygulama tüm su abonelerini kapsayacak.





Yeni başkan Bozbeyin seçim öncesi verdiği vaatleri yerine getirdiğini ispatlayan bu karar, Bursalıların yüzünü Güldürürken, Mayıs ayı itibarıyla su faturalarında önemli bir düşüş sağlanacak. Artan enflasyon rakamları sebebiyle vatandaşın üzerine binen Hayat pahalılığı yükünü hafifletmek amacı güden bu uygulama ile birlikte Bursa'da yaşayan tüm vatandaşların refah seviyesinin yükseltilmesi hedefleniyor. Vatandaşa sağlanan maddi bir avantaj olmasının yanı sıra belediyenin halka verdiği önem de gün yüzüne çıkmış bulunuyor. Belediye Meclisi tarafından alınan bu indirim kararı şehrin tamamını ilgilendireceği belirtilirken Başkan Bozbeyin bu konudaki hassasiyeti de takdire şayan olarak yorumlanıyor