Asgari ücrete ZAM güncellemesi yapıldı! İşsizlik maaşı ve staj ücreti kat be kat artacak!

Ocak ayında ödenecek olan zamlı asgari ücret ile alakalı çalışmaların başlaması an meselesi. Aralık ayının en geç sonunda yeni ödenecek olan asgari ücret zammı merak edilirken, asgari ücret zammı ile bir çok destek ödemesinin de şekilleneceği biliniyor. 7 milyon asgari ücretli için merakla beklenen bu zam oranı çok sayıda ödeme konusunda da öncülük edecek iken, staj ücretleri ve işsizlik maaşı konusundaki gelişmeler de asgari ücret zammı ile şekillenecek.

Asgari ücret zammının yüzde 30 ile yüzde 50 arasında yapılacağı ön görülürken, yaklaşık olarak hesaplamalarda ise 15.000 TL- 17.000 TL arasında değişkenlik göstereceği ön görülüyor. enflasyon, döviz kuru ve diğer ekonomik göstergelere göre de zam oranlarında artı güncelleme sunulabileceği tahmin ediliyor.





Asgari ücret zammından birçok ödenek nasibini alacak iken genel sağlık sigortası primlerinin artması ve işsizlik maaşlarının da artacağı biliniyor.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK 2024?

Yeni asgari ücret zammı ile orantılı olarak arttırılacak olan işsizlik maaşı asgari ücrete %30 zam yapılması durumunda 6922 TL olarak ödenecek iken %55 zam durumunda ise 8253 TL'ye çıkacak.

GSS PRİMLERİ NE KADAR OLACAK?

Aylık geliri asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan birey asgari ücret ile orantılı olarak GSS primi ödemektedir. %30 zam yapılması durumunda bu ödemeler 452 lira olacak iken %55 zam yapılması durumunda ise 623 Liraya tekabül edebilecek. 2024 Ocak asgari ücret zammı işsizlik maaşı ve staj ücreti artışları hem çalışanların hem işverenlerin hem de devletin bütçesini önemli bir miktarda etkileyeceğe benziyor. Aralık ayının son günlerinde alınması planlanan zam oranı sonrasında Ocak ayında zamlı ödemeler başlayacak