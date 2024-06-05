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Mecliste saat 16.00’da tasarruf tedbiri kararı açıklandı! Dar gelirliyi evlere tıkacak yüzde 37 zam

Yılbaşı zamları akabinde ülke genelinde artan enflasyon süreci, ürün ve hizmetleri de etkilemeye devam ediyor. Her ürün ve hizmete yapılan zamlar adeta dalga haline gelmiş iken bu zamlardan en çok etkilenen ise vatandaş oluyor.

Yayın Tarihi: 05.06.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 13:58
Mecliste saat 16.00’da tasarruf tedbiri kararı açıklandı! Dar gelirliyi evlere tıkacak yüzde 37 zam

Yılbaşı zamları akabinde ülke genelinde artan enflasyon süreci, ürün ve hizmetleri de etkilemeye devam ediyor. Her ürün ve hizmete yapılan zamlar adeta dalga haline gelmiş iken bu zamlardan en çok etkilenen ise vatandaş oluyor. Özellikle de artan yakıt fiyatlarına istinaden toplu ulaşımı kullanan vatandaşa yönelik zam açıklamaları devam ederken, son meclis tarafından yapılan açıklamada o ilde toplu ulaşıma yüzde 37 zam yapıldığı belirtilmiş bulunuyor.

TOPLU TAŞIMA ZAMMI

Söz konusu haber Edirne’den öğle saatlerinde duyuruldu. Belediye meclisinde alınan karar doğrultusunda toplu ulaşıma yüzde 37 zam yapıldığı açıklanmış bulunuyor. Bu zammın ardında yatan sebebin ise artan maliyet fiyatları olduğu belirtilmiş bulunuyor. Düzenlenen meclis toplantısı akabinde yapılan açıklamada yüzde 37 zam ile birlikte öğrenci tarifesi 11,90 TL'den 16,30 TL'ye, tam tarife ise 16,80 TL'den 23 TL'ye yükselmiş oldu.

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EDİRNE TOPLU TAŞIMA ZAMMI

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın öncülüğünde düzenlenen toplantı sonrasında alınan kararlar bir bir açıklanırken, alınan tasarruf tedbirleri ve belediyenin gelirlerinde yaşanan düşüşün zam konusunda etkili olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz aylarda indirim taleplerinin kendisine sunulduğunu belirtilen Akın, çalışmaların yapıldığı ancak maddi imkansızlıklar sebebiyle indirime gidilemediğini de sözlerine ekledi. Söz konusu toplu ulaşım sektörünün seyrinin devam edebilmesi adına zam kararı aldıklarını da ifade etti.

16,30 TL’ye çıkan öğrenci bileti, 23 TL’ye çıkan bilet fiyatları, özellikle de dar gelirli kesimi etkileyeceğe benziyor. Zamdan önceki fiyatlarla gideceği yere bir nebze de olsa rahat giden kesim için zam sonrası evden çıkmak hayal olacak yorumları yapılıyor.

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Mecliste saat 16.00’da tasarruf tedbiri kararı açıklandı! Dar gelirliyi evlere tıkacak yüzde 37 zam

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