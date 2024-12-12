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MediaMarkt 'Şahane Kasım' Döneminde En Çok Satan Ürünleri Hangileri Oldu? İşte Detayları

MediaMarkt, 'Şahane Kasım' döneminde en çok satılan ürünleri ve satış verilerini duyurdu, akıllı telefonlar öne çıktı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 11:46
MediaMarkt 'Şahane Kasım' Döneminde En Çok Satan Ürünleri Hangileri Oldu? İşte Detayları

MediaMarkt'tan 'Şahane Kasım' Dönemi Satış Verileri

MediaMarkt, büyük bir heyecanla beklenen "Şahane Kasım" döneminde tüketicilerin en çok tercih ettiği ürünleri açıkladı. Şirketin yaptığı basın duyurusuna göre, bu yılki indirim döneminde satışlar, bir önceki yıla göre yaklaşık %42 oranında artış gösterdi.

Tüketici Verileri ve En Çok Satılan Ürünler

Toplamda yaklaşık 1.5 milyon ziyaretçinin alışveriş yaptığı bu dönem, yoğun bir ilgiyle karşılandı. En fazla alışverişin yapıldığı şehirler arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya öne çıktı. Ürünlerin demografik dağılımı da dikkat çekiciydi; katılımcıların %33'ü 25-35 yaş grubundayken, %28'i 35-45 yaş grubunda yer aldı.

Favori Ürün Grupları

Bu yıl tüketicilerin en çok tercih ettiği ürün grubu, şüphesiz ki akıllı telefonlar oldu. Özellikle Apple iPhone 13, en çok satan model olarak öne çıkarken, onu iPhone 15 ve Samsung S24 Ultra izledi. Tüketicilerin akıllı telefon seçiminde en çok 128GB kapasiteye sahip modelleri tercih ettiği gözlemlendi.

Diğer Popüler Kategoriler

Akıllı telefonların ardından, elektrikli temizlik ürünleri de büyük ilgi gördü. Bu kategoride Dyson, en çok tercih edilen marka oldu. Elektrikli süpürgeler, ıslak ve kuru temizleme özellikli kablosuz süpürgeler ile dikey şarjlı süpürgeler yoğun ilgi topladı. Ayrıca, robot süpürge kategorisinde Philips markası ve Homerun 7000 Serisi ön plana çıktı.

Bunun yanı sıra, tam otomatik kahve makinelerine olan ilginin önceki yıllara göre daha yüksek olduğu dikkatlerden kaçmadı. Saç şekillendiriciler ve kazanlı ütüler ise kadın tüketiciler tarafından en çok tercih edilen kategoriler arasında yer aldı. Bu yıl ayrıca, Scooter ve Drone kategorileri de ilk kez alışveriş listelerine girdi ve büyük ilgi gördü.

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