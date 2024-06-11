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Mehmet Şimşek, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ile görüştü: Verimli bir toplantı gerçekleştirdik!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga ile gerçekleştirdiği toplantıda Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ve 2024-2028 Ülke İşbirliği Çerçevesi'ni ele aldı.

Yayın Tarihi: 11.06.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 17:22
Mehmet Şimşek, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ile görüştü: Verimli bir toplantı gerçekleştirdik!

Bakan Mehmet Şimşek Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda basına kapalı olarak yapılan görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. Bu ziyaret, uzun bir aradan sonra Dünya Bankası Grubu Başkanı düzeyinde Türkiye'ye yapılan ilk ziyaret olması bakımından büyük önem taşıyor.

Türkiye Ekonomisi ve İşbirliği Konuları Ele Alındı

Görüşmede Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler masaya yatırıldı. Dünya Bankası Başkanı Banga, Türkiye'nin ekonomi programına desteğini yineledi. Ayrıca, Dünya Bankası ile Türkiye arasında 2024-2028 mali yıllarını kapsayan "Ülke İşbirliği Çerçevesi" detayları tartışıldı. Bu çerçevede afetlere dirençlilik, enerji, yeşil dönüşüm, iklim değişikliği ile mücadele, ihracatın desteklenmesi, reel sektör, altyapı, lojistik, sanayi, tarım, eğitim, sağlık ve kapsayıcılık gibi birçok alanda geliştirilebilecek işbirlikleri üzerinde duruldu.

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye Büyük Destek

Dünya Bankası, Türkiye'nin Eylül 2023'te açıkladığı Orta Vadeli Program'a (OVP) destek vermek amacıyla Türkiye'ye yönelik kaynak tutarını 17 milyar dolardan 35 milyar dolara çıkarmıştı. Bu kaynak, OVP ve 12. Kalkınma Planı'nda belirtilen öncelikler doğrultusunda projelerin finansmanında kullanılacak.

"Verimli Bir Toplantı Gerçekleştirdik"

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dünya Bankası Grubu Başkanı Sayın Ajay Banga ile 2024-2028 Ülke İşbirliği Çerçevesi’ni görüştüğümüz verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Dirençli şehirler başta olmak üzere enerjide dönüşüm, altyapı, KOBİ’lerin ve istihdamın desteklenmesi⁠ gibi birçok alanda geliştirilebilecek işbirliklerini ele aldık. Türkiye, Dünya Bankası’nda aktif portföy büyüklüğü açısından dünyada ikinci, bölgede ise birinci sırada yer almaktadır. Dünya Bankası’na programımıza olan güveni ve ülkemize sağladığı destek için teşekkür ediyoruz."

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