Bist 100
8.931,77 0%
DOLAR
32,13 0,26%
EURO
35,27 0,28%
ALTIN
2.230,11 -0,01%

Memur, çalışan, taşeron... Herkese promosyon: 30.000 TL- 25.000 TL ödeniyor

Aylık Maaş ve Ücret Ödeme Banka Promosyon İhaleleri açıklamaları gün gün yapılıyor.

Yayın Tarihi: 14.03.2024 08:47
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 08:47
Memur, çalışan, taşeron... Herkese promosyon: 30.000 TL- 25.000 TL ödeniyor

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması, bir çok maaş konusunda taban rakamın belirlenmesini sağlamıştı. Aralık ayında asgari ücretliye yapılan yüzde 49.11'lik zammın tek zam olacağı açıklaması yapılırken, memura yüzde 49.25 maaş katsayısına ek olarak emekli zammı da ayını orana tamamlanmıştı. Yapılan yaklaşık maaşların yarısı kadar artışı, ilk günlerde vatandaşın cebini rahatlatırken, enflasyonun tekrardan artış göstermesi maaşların erimesine mahaL vermeye başlamış bulunuyor. Hal bu iken  vatandaş kendisine yöneltilen ek ödemelerle ihtiyacını karşılama adına araştırmalarını sürdürürken, promosyon bu kapsamda hayat kurtarıcı olarak devreye girmiş bulunuyor.Gerek emekliye gerekse de çalışana bu hak, çoğu zaman bir maaş olarak hak sahibinin hesabına aktarılıyor. 

tl

ÇALIŞAN MAAŞ PROMOSYONU 2024

Emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında promosyonların maaş aralıkları eşitlendi. Ancak SGK ile yeni ek protokollerin imzalanması adına bankaların harekete geçtiği biliniyor. Çalışanlar da 2017 senesinden beri işveren kesimin yaptığı anlaşma kapsamında ek olarak promosyon ödemesi alıyor. Bilindiği üzere bankalara, kurumlar bir kaç gün öncesinden maaş ödemelerini yapıyor. Bankalar ise bu parayı işleyerek, maaş ödeme gününe kadar sağlarken, hak sahibi bireye de bu kardan pay veriyor. 

tl

MEM ve BELEDİYE PROMOSYON İHALELERİ DEVAM EDİYOR

Çalışan promosyonları arasında en çok dikkat çekenler, MEM ve belediye promosyonları olarak göz önüne çıkıyor. Geçtiğimiz gün açıklanan bir promosyonda 30 bin liras ödeme yapılmasına karar verilyor. Belediye için düzenlenen ihaleye bir çok bankanın dahil olduğu belirtilirken, Koçarlı Belediyesi tarafından bankalar arasında düzenlenen toplantı sonunda, anlaşmaya varan banka her bir personele 30 bin lira ödeyecek. Memurlara ödenen promosyon tutatı 30 bin lira olarak çaıklanırken, kadrolu işçilere 27.500 TL ve taşerona ise 25 bin lira ek ödeme yapılmasına karar verildi. 

İLGİLİ HABERLER

Bu tarifle pırasa sevmeyen kalmayacak! Çıtır çıtır pırasalı börek tarifi

Bu tarifle pırasa sevmeyen kalmayacak! Çıtır çıtır pırasalı börek tarifi

17 gün içinde bu işlem yapmayan emekli hapı yuttu: Bayram ikramiyesinden mahrum kalacak

17 gün içinde bu işlem yapmayan emekli hapı yuttu: Bayram ikramiyesinden mahrum kalacak

İki zincir marketten Ramazan kolisi indirimi! Fiyatı duyan koli koli stok yapıyor

İki zincir marketten Ramazan kolisi indirimi! Fiyatı duyan koli koli stok yapıyor

Gram altın o tarihte 3500 TL'ye fırlayacak! Altını olan olmayan kuyumcuya koşacak!

Gram altın o tarihte 3500 TL'ye fırlayacak! Altını olan olmayan kuyumcuya koşacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uçuşa geçen gram altına İslam Memiş freni! Düşeceği rakamı ve tarihi ilk kez açıkladı
2
Bankaların promosyon kavgası devam: Yapı Kredi 23,850 TL ile göz kamaştırdı
3
Altın fiyatlarında uçuş başlıyor! O tarihte 3500 TL'yi görecek!
4
İş Bankası 34.000 TL promosyon açıklanmıştı: Sonunda o imzalar da atıldı
5
SSK- Bağ-Kur'luya 17-28 Nisan'da ödenecek 2. maaş tutarları netleşti: Fatura desteği bile var!
6
17 gün içinde bu işlem yapmayan emekli hapı yuttu: Bayram ikramiyesinden mahrum kalacak
7
Nihayet 2024 promosyon rekoru kırıldı! Ay ortasında İş Bankası 35.000 TL verecek

Uçuşa geçen gram altına İslam Memiş freni! Düşeceği rakamı ve tarihi ilk kez açıkladı

Gram altın o tarihte 3500 TL'ye fırlayacak! Altını olan olmayan kuyumcuya koşacak!

İki zincir marketten Ramazan kolisi indirimi! Fiyatı duyan koli koli stok yapıyor

Telefon kilidinizi açma şekliniz zekanızı ele veriyor! Böyle açanlara kötü haber!

17 gün içinde bu işlem yapmayan emekli hapı yuttu: Bayram ikramiyesinden mahrum kalacak

Memur, çalışan, taşeron... Herkese promosyon: 30.000 TL- 25.000 TL ödeniyor

Elinde altını olan derhal bunu yapsın! Ünlü ekonomist altını olana altın öneriyi verdi

TÜVTÜRK açıkladı: Yeniden Değerleme Oranında zam yapıldı

O bankanın müşterilerine 31 Mart duyurusu! Bunu yapanın 750 TL'si cebinde kalacak

Bunu yapmayanın doğalgaz faturası yarı yarıya düşüyor! Düşük fatura ödemenin kolay yolu

Bu tarifle pırasa sevmeyen kalmayacak! Çıtır çıtır pırasalı börek tarifi

Az önce duyuruldu! 70 TL'den 130 TL'ye yükseltildi