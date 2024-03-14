Memur, çalışan, taşeron... Herkese promosyon: 30.000 TL- 25.000 TL ödeniyor

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması, bir çok maaş konusunda taban rakamın belirlenmesini sağlamıştı. Aralık ayında asgari ücretliye yapılan yüzde 49.11'lik zammın tek zam olacağı açıklaması yapılırken, memura yüzde 49.25 maaş katsayısına ek olarak emekli zammı da ayını orana tamamlanmıştı. Yapılan yaklaşık maaşların yarısı kadar artışı, ilk günlerde vatandaşın cebini rahatlatırken, enflasyonun tekrardan artış göstermesi maaşların erimesine mahaL vermeye başlamış bulunuyor. Hal bu iken vatandaş kendisine yöneltilen ek ödemelerle ihtiyacını karşılama adına araştırmalarını sürdürürken, promosyon bu kapsamda hayat kurtarıcı olarak devreye girmiş bulunuyor.Gerek emekliye gerekse de çalışana bu hak, çoğu zaman bir maaş olarak hak sahibinin hesabına aktarılıyor.





ÇALIŞAN MAAŞ PROMOSYONU 2024

Emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında promosyonların maaş aralıkları eşitlendi. Ancak SGK ile yeni ek protokollerin imzalanması adına bankaların harekete geçtiği biliniyor. Çalışanlar da 2017 senesinden beri işveren kesimin yaptığı anlaşma kapsamında ek olarak promosyon ödemesi alıyor. Bilindiği üzere bankalara, kurumlar bir kaç gün öncesinden maaş ödemelerini yapıyor. Bankalar ise bu parayı işleyerek, maaş ödeme gününe kadar sağlarken, hak sahibi bireye de bu kardan pay veriyor.





MEM ve BELEDİYE PROMOSYON İHALELERİ DEVAM EDİYOR

Çalışan promosyonları arasında en çok dikkat çekenler, MEM ve belediye promosyonları olarak göz önüne çıkıyor. Geçtiğimiz gün açıklanan bir promosyonda 30 bin liras ödeme yapılmasına karar verilyor. Belediye için düzenlenen ihaleye bir çok bankanın dahil olduğu belirtilirken, Koçarlı Belediyesi tarafından bankalar arasında düzenlenen toplantı sonunda, anlaşmaya varan banka her bir personele 30 bin lira ödeyecek. Memurlara ödenen promosyon tutatı 30 bin lira olarak çaıklanırken, kadrolu işçilere 27.500 TL ve taşerona ise 25 bin lira ek ödeme yapılmasına karar verildi.