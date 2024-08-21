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Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Müjdesi! En Düşük Maaş 43 Bin TL’yi Aşıyor: İşte Meslek Meslek Maaş Tablosu

Ocak ayında memur ve memur emeklisi maaşlarına enflasyon farkıyla birlikte zam geliyor. 3 farklı senaryo ile zam oranları hesaplandı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 18:09
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 18:09
Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Müjdesi! En Düşük Maaş 43 Bin TL’yi Aşıyor: İşte Meslek Meslek Maaş Tablosu

Memur ve memur emeklileri, 2024 Ocak ayında yapılacak zamlarla birlikte maaşlarına kavuşacak. Milyonlarca memur ve emekli, enflasyon farkı ve belirlenen zam oranlarıyla maaşlarının ne kadar artacağını merak ediyor. Üç farklı senaryo ile hesaplanan zam oranlarına göre, en düşük memur maaşı 43 bin TL'yi geçebilir. İşte memur ve emekli maaşlarıyla ilgili detaylar…

Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Müjdesi! En Düşük Maaş 43 Bin TL’yi Aşıyor: İşte Meslek Meslek Maaş Tablosu

MEMUR VE EMEKLİLER İÇİN 3 FARKLI ZAM SENARYOSU

2024 yılı Ocak ayında memurlar ve memur emeklileri için yapılacak zam oranları merak konusu. Geçtiğimiz yıl Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından yüzde 6 olarak belirlenen zam oranına, 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon farkı eklenecek. Bu farkın ne kadar olacağı ise üç farklı senaryoya bağlı olarak değişiyor.

FORMÜL 1: YÜZDE 38 ENFLASYON ORANI

2024 yılı enflasyon oranının yüzde 38 olarak gerçekleşmesi durumunda, memur maaşlarına uygulanacak zam oranları ve en düşük maaşlar şu şekilde olacak:

  • 2024 Enflasyonu: Yüzde 38
  • İkinci 6 Aylık TÜFE: Yüzde 10.64
  • Enflasyon Farkı: Yüzde 0.58
  • Zam Oranı: Yüzde 6.62
  • En Düşük Memur Aylığı: 41.801,13 TL
  • En Düşük Memur Emeklisi Aylığı: 18.752,43 TL

Bu formüle göre, mevcut maaşlara yüzde 6.62 oranında zam yapılacak ve en düşük memur maaşı 41.801,13 TL olacak. En düşük memur emeklisi maaşı ise 18.752,43 TL seviyesine çıkacak.

FORMÜL 2: YÜZDE 42 ENFLASYON ORANI

Eğer 2024 yılı enflasyon oranı yüzde 42 olarak gerçekleşirse, zam oranları ve en düşük maaşlar şu şekilde güncellenecek:

  • 2024 Enflasyonu: Yüzde 42
  • İkinci 6 Aylık TÜFE: Yüzde 13.84
  • Enflasyon Farkı: Yüzde 3.49
  • Zam Oranı: Yüzde 9.70
  • En Düşük Memur Aylığı: 43.008,66 TL
  • En Düşük Memur Emeklisi Aylığı: 19.294,15 TL

Bu formül kapsamında, maaşlara yüzde 9.70 zam uygulanacak ve en düşük memur maaşı 43.008,66 TL, en düşük memur emeklisi maaşı ise 19.294,15 TL olarak belirlenecek.

FORMÜL 3: YÜZDE 43.31 ENFLASYON ORANI

2024 enflasyon oranının yüzde 43.31 olması durumunda, uygulanacak zam oranları ve en düşük maaşlar şu şekilde olacak:

  • 2024 Enflasyonu: Yüzde 43.31
  • İkinci 6 Aylık TÜFE: Yüzde 14.89
  • Enflasyon Farkı: Yüzde 4.45
  • Zam Oranı: Yüzde 10.71
  • En Düşük Memur Aylığı: 43.404,64 TL
  • En Düşük Memur Emeklisi Aylığı: 19.471,79 TL

Bu formül ile en yüksek zam oranı olan yüzde 10.71 uygulanacak ve en düşük memur maaşı 43.404,64 TL, en düşük memur emeklisi maaşı ise 19.471,79 TL olacak.

2024 YILI MEMUR MAAŞLARI DETAYLARI

2024 yılı için önerilen 3 farklı zam formülüne göre, çeşitli unvan ve derecelere sahip memurların yeni maaşları şu şekilde belirlendi:

  • Şube Müdürü (Üni. Mezunu, 1/4): Mevcut maaş 59.467 TL. Zam oranları ile sırasıyla 63.403,72 TL, 65.235,30 TL, 65.835,92 TL.
  • Memur (Üni. Mezunu, 9/1): Mevcut maaş 40.817 TL. Zam oranları ile sırasıyla 43.519,09 TL, 44.776,25 TL, 45.188,50 TL.
  • Uzman Öğretmen (1/4): Mevcut maaş 52.568 TL. Zam oranları ile sırasıyla 56.048,00 TL, 57.667,10 TL, 58.198,03 TL.
  • Öğretmen (1/4): Mevcut maaş 47.433 TL. Zam oranları ile sırasıyla 50.573,06 TL, 52.034,00 TL, 52.513,07 TL.
  • Başkomiser (3/1): Mevcut maaş 58.338 TL. Zam oranları ile sırasıyla 62.199,98 TL, 63.996,79 TL, 64.586,00 TL.
  • Polis Memuru (8/1): Mevcut maaş 52.816 TL. Zam oranları ile sırasıyla 56.312,42 TL, 57.939,15 TL, 58.472,59 TL.
  • Uzman Doktor (1/4): Mevcut maaş 97.836 TL. Zam oranları ile sırasıyla 104.312,74 TL, 107.326,09 TL, 108.314,24 TL.
  • Hemşire (Üni. Mezunu, 5/1): Mevcut maaş 47.909 TL. Zam oranları ile sırasıyla 51.080,58 TL, 52.556,17 TL, 53.040,05 TL.
  • Mühendis (1/4): Mevcut maaş 60.663 TL. Zam oranları ile sırasıyla 64.678,89 TL, 66.547,31 TL, 67.160,01 TL.
  • Teknisyen (Lise Mezunu, 11/1): Mevcut maaş 42.313 TL. Zam oranları ile sırasıyla 45.114,12 TL, 46.417,36 TL, 46.844,72 TL.

2024 MEMUR EMEKLİ MAAŞLARI DETAYLARI

Memur emeklilerinin maaşları da 2024 yılı için açıklanan formüller doğrultusunda yeniden düzenlendi. Aşağıda çeşitli unvanlara sahip memur emeklilerinin mevcut maaşları ve zamlı halleri yer alıyor:

  • Müsteşar (1/1): Mevcut maaş 63.947,22 TL. Zam oranları ile sırasıyla 68.180,53 TL, 70.150,10 TL, 70.795,97 TL.
  • Genel Müdür (1/1): Mevcut maaş 56.597,38 TL. Zam oranları ile sırasıyla 60.344,13 TL, 62.087,33 TL, 62.658,96 TL.
  • Şube Müdürü (Lisans, 1/4): Mevcut maaş 26.372,20 TL. Zam oranları ile sırasıyla 28.118,04 TL, 28.930,30 TL, 29.196,66 TL.
  • Memur (Lisans, 1/4): Mevcut maaş 21.479,71 TL. Zam oranları ile sırasıyla 22.901,67 TL, 23.563,24 TL, 23.780,19 TL.
  • Kaymakam 1. Sınıf (1/4): Mevcut maaş 37.165,47 TL. Zam oranları ile sırasıyla 39.625,82 TL, 40.770,52 TL, 41.145,89 TL.
  • Profesör (1/4): Mevcut maaş 50.482,90 TL. Zam oranları ile sırasıyla 53.824,87 TL, 55.379,74 TL, 55.889,62 TL.
  • Avukat (1/4): Mevcut maaş 26.372,20 TL. Zam oranları ile sırasıyla 28.118,04 TL, 28.930,30 TL, 29.196,66 TL.

MEMUR MAAŞLARINDA DETAYLAR: MESLEK GRUPLARINA GÖRE ARTIŞLAR

Memur maaşlarında yapılacak zamlar, farklı meslek gruplarına göre değişiklik gösteriyor. İşte belirli meslek gruplarına göre Ocak 2024 zammı sonrası tahmini maaşlar:

  • Şube Müdürü (Üniversite mezunu, 1/4): Mevcut maaşı 59.467 TL olan şube müdürü, yüzde 6,62 zam alırsa maaşı 63.403 TL’ye çıkacak. Yüzde 9,70 zamla maaşı 65.235 TL, yüzde 10,71 zamla ise 65.835 TL olacak.

  • Memur (Üniversite mezunu, 9/1): Mevcut maaşı 40.817 TL olan memurun maaşı yüzde 6,62 zamla 43.519 TL’ye, yüzde 9,70 zamla 44.776 TL’ye ve yüzde 10,71 zamla 45.188 TL’ye çıkacak.

  • Uzman Öğretmen (1/4): Mevcut maaşı 52.568 TL olan uzman öğretmen, yüzde 6,62 zamla 56.048 TL, yüzde 9,70 zamla 57.667 TL, yüzde 10,71 zamla ise 58.198 TL maaş alacak.

  • Polis Memuru (8/1): Mevcut maaşı 52.816 TL olan polis memuru, yüzde 6,62 zamla maaşı 56.312 TL’ye, yüzde 9,70 zamla 57.939 TL’ye ve yüzde 10,71 zamla 58.472 TL’ye ulaşacak.

  • Uzman Doktor (1/4): Mevcut maaşı 97.836 TL olan uzman doktorun maaşı yüzde 6,62 zamla 104.312 TL’ye, yüzde 9,70 zamla 107.326 TL’ye ve yüzde 10,71 zamla 108.314 TL’ye çıkacak.

MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN DE ZAM YÜZDELERİ BELİRLENDİ

Memur emeklileri de Ocak ayında yapılacak zamları heyecanla bekliyor. Ocak zammı, en düşük memur emeklisi maaşını 19 bin TL’nin üzerine çıkarabilir. Belirli meslek gruplarına göre memur emeklisi maaşları şu şekilde olacak:

  • Müsteşar (1/1): Mevcut maaşı 63.947 TL olan müsteşarın maaşı, yüzde 6,62 zamla 68.180 TL’ye, yüzde 9,70 zamla 70.150 TL’ye ve yüzde 10,71 zamla 70.795 TL’ye ulaşacak.

  • Genel Müdür (1/1): Mevcut maaşı 56.597 TL olan genel müdür, yüzde 6,62 zamla 60.344 TL, yüzde 9,70 zamla 62.087 TL ve yüzde 10,71 zamla 62.658 TL maaş alacak.

  • Memur (Lisans, 1/4): Mevcut maaşı 21.479 TL olan memurun maaşı, yüzde 6,62 zamla 22.901 TL’ye, yüzde 9,70 zamla 23.563 TL’ye ve yüzde 10,71 zamla 23.780 TL’ye yükselecek.

ENFLASYON TAHMİNLERİ MEMURLARIN GÖZÜNÜ OCAK AYINA ÇEVİRDİ

Merkez Bankası'nın ve ekonomistlerin 2024 yıl sonu enflasyon tahminleri, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranlarını belirleyecek. Her üç senaryoya göre de Ocak ayında maaşlarda artış olacak ve en düşük memur maaşı 43 bin TL'yi aşabilecek. Bu artışlar, 2024'ün ilk yarısında memur ve emekliler için rahatlama sağlayacak.

Memurlar ve emekliler, Ocak ayında yapılacak zamlarla maaşlarının ne kadar artacağını merakla bekliyor. Ocak zammı, 2024 yılının ilk yarısında memur ve memur emeklilerine büyük bir moral kaynağı olacak.

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