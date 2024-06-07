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Merkez Bankası'ndan flaş hamle! Faizler 25 baz puan düşürüldü

Ülke ekonomisi ve finans sektörü açısından oldukça önemli bir karara imza atıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alınan karar doğrultusunda 25 baz puana indirim sağlandığı belirtildi.

Yayın Tarihi: 07.06.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 15:06
Merkez Bankası'ndan flaş hamle! Faizler 25 baz puan düşürüldü

Ülke ekonomisi ve finans sektörü açısından oldukça önemli bir karara imza atıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alınan karar doğrultusunda 25 baz puana indirim sağlandığı belirtildi. Söz konusu faiz indiriminin yabancı para cinsinden tutulan serbest hesaplara ödenecek faiz oranlarında uygulanacağı belirtilirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürlüğü tarafından son dakika acil kodu ile bilgilendirme sağlandı. 

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TCMB tarafından yapılan açıklama kapsamında banka Türk lirası cinsinden ve ihbarlı döviz mevduat hesaplarındaki faizlerede düşüş kararı verildiğini belirtti. Bu kapsamda ortalama faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye düşürüldü.

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TCMB'nin para politikalarını desteklemek adına attığı adımlar doğrultusunda gün gün alınan kararlar açıklanırken, ekonomideki mevcut durum düzeltme çabaları da süregeliyor.  Bireysel olarak ekonomik aktiviteler konusunda önemli adım olarak görülen TCMB kararları doğrultusunda piyasalara pozitif bir etki sağlayacağı tahmin edilmektedir. 

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından verilen kararlar, piyasa ve ülke ekonomisine katkı sağlaması bakımında öncülük ettiği bilinmektedir. Bu kapsamda finansal istikrar doğrulanmaktadır. Bu kapsamda özellikle de yatırımcı yatırımının hangi alanda değerlenmesi gerektiğine karar verebilmektedir. 

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