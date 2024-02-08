Merkez Bankası roket bağlattırdı! 44.965 TL- 43.052 TL kazandırıyor

Merkez Bankası politika faizleri konusunda TL'nin değerlenmesi adına ay ay yükseliş kararı vermeye devam ediyor. Politika faizi Ocak ayında düzenlenen rapor sonrasında 45'e çıkartılmıştı. Haziran ayından bu yana 250 -500 baz puan artışı sağlanırken, yeni yıl itibari ile düşüş gösteren mevduatfazilari konusunda da son dakika gelişmeler yaşandı. Merkez Bankası faiz kararından en çok ihtiyaç kredileri ve kredi kartı faizleri etkilenmekte. Yaz başında 2'li oranlarda seyreden faizler şu sıralarv 5'in üzerinde işlem görürken, Ocak ayı artışının kredi ve kredi kartlarına etkisinin olmayacağı belirtilmişti. Bu kapsamda gözler mevduat hesaplarına çevrilmiş, yatırımı olan birey mevduat faizlerinde artış olup olmayacağını araştırmaya başlamıştı.

Bir süredir mevduat faizleri düşüş eğiliminde devam ediyor. Aralık ayında pik noktasına ulaşan faizler, yeni yıl itibari ile düşüş eğilimi gösterirken, an itibari ile tekrardan yükselmeye başladığı gözler önüne seriliyor. Hal bu iken kıyıda köşede yatırımı bulunan vatandaş, bankaların faiz oranlarını merakla araştırmaya devam ediyor.





Mevduat faizlerinde yüksek vadeye yüksek kazanç imkanı sunuluyor. Öyle ki yıllık faizler adeta coşmuş olarak yorumlanıyor. Aylık getiri olarak değil de uzun süre değerlenmesi adına yıllık mevduatlar tercih ediliyor. Hal bu iken yatırımların 360 günlük getirileri araştırılıyor.

Bir yerden toplu para gelen ya da senelerce maaşından arttırarak birikim yapan vatandaş bankaların mevduat faizlerini araştırıyor. 100 bin lirası olan bir vatandaş, yıllık olarak mevduata bağlaması sonrasında parasını katbekat arttıryor. Bankaların sunduğu özel kampanyalar ile 100.000 liranın yıllık faiz hesaplamaları şu şekilde açıklanmış bulunuyor.

AKBANK MEVDUAT FAİZ ORANI

Ocak ayı itibari ile getiri faizini yüzde 43'e kadar düşüren Akbank, yıllık faiz oranını yüzde 47'ye çıkarmış bulunuyor. 100.000 TL yıllık olarak artı 44.965 TL getiri sağlıyor.





CEPTETEB YILLIK FAİZ ORANI

CEPTETEB'de yeni müşterlerine özel olarak hazırladığı kampanyada yıllık yüzde 45 faiz sunuyor. Bu sayede yıllık artı 43.052 TL getiri sağlıyor.

NKOLAY MEVDUAT GETİRİSİ

Geçtiğimiz sene yüzde 49'lara kadar artış gösteren NKOLAY mevduat faizleri, şuanda yüzde 45 yıllık getiri sağlarken bu kapsamda yatırımcının cebine artı 40.182 TL giriyor.