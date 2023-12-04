Merkezi yerden 3 + 1 konutlar sizleri bekliyor! TOKİ piyasanın yarı fiyatına ev satışını başlattı

Artan maliyetler ve beraberinde yükselen konut fiyatlarıyla birlikte Türkiye’de ev sahibi olmak bir hayli zor. Ancak tam bu noktada TOKİ dar gelirli vatandaşların yüzlerini güldürecek kampanyalara imza atıyor. Ev almak isteyenlerin karşına büyük bütçe engelleri çıkarken, TOKİ bu bütçe engellerinin önüne geçecek uygun fiyatlı konutları satışı çıkardı. TOKİ yeni fırsatlarla dar gelirli vatandaşların yüzlerini güldürmeyi başarıyor.

TOKİ UCUZ KONUT SISTEMİ

TOKİ uzun süredir piyasanın aksine bir çok dar gelirli vatandaşa yarı fiyatına konut hizmeti sağlamaya devam ediyor. Son derece gelişmiş bir yapı ile bu hizmet sağlayan TOKİ sayesinde dar gelirli vatandaşlar diledikleri konutlara sahip olabiliyor. TOKİ başlatmış olduğu bu kampanya doğrultusunda arsa maliyetlerini en düşük seviyeden tutarak, vatandaşlara konut fiyatlarını daha düşükten sunabiliyor.





TOKİ ucuz konut sisteminde ise süreç şu şekilde ilerliyor... Vatandaşlar ilk etapta başvurmak istedikleri il ve konut projesi için belirlenen miktardaki başvuru ücretinin ödemesini gerçekleştiriyorlar. Daha sonra eğer başvuran kişi sayısı konut sayısından fazlaysa kura çekiliyor. Herkesin görüntüleyebileceği bu kura sisteminden sonra kazanan talihliler küçük bir peşin ödeme sağlayarak diğer kısmı vade seçeneği ile ödeyebiliyor. Kura çekiminde kazanamayan vatandaşları ise ücretleri kısa bir süre içersinde geri yatıyor.

TOKİ ANKARA’DA UYGUN KONUT SATIŞI

TOKİ başlatmış olduğu yeni kampanya doğrultusunda Ankara Bölgesi’nin Haymana ilçesinde 185 konutluk projeden 13 tane 3 + 1 konutu satışa çıkardığını duyurdu. Haymana ilçesinin Kayabaşı Mahallesi’nde hayata geçirilmiş olan 185 konutluk TOKİ projesinden 13 tane vatandaş ev sahibi olabilecek. 11 Aralık ile 22 Aralık tarihleri arasında vatandaşlar 2000 TL başvuru ücretlerini yatırdıkları taktirde başvuruda bulunabilecekler. Vatandaşlar e-Devletteki online başvurunun yanı sıra şahsen de Ziraat Bankası Temerküz şube aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilecek.