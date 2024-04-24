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Mevduat faizine torpilli darbe! Faizlerden kesilen oran yüzde 15'e çıkıyor

TCMB kararları doğrultusunda geçtiğimiz senden beri en çok rağbet gören mevduat hesapları ile alakalı son dakika gelişmeler mevcut.

Yayın Tarihi: 24.04.2024 01:11
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 01:11
Mevduat faizine torpilli darbe! Faizlerden kesilen oran yüzde 15'e çıkıyor

TCMB kararları doğrultusunda geçtiğimiz senden beri en çok rağbet gören mevduat hesapları ile alakalı son dakika gelişmeler mevcut. TCMB'nin yaklaşık bir senedir enflasyonun kontrol altına alınması ve TL'nin değer kazanması adına aldığı politika faizi artırım kararları, mevduat faizlerine de yansırken, bu faizlerde yatırımcının mevduatında es-kstra gelir anlamına geliyor. 

Bankalar tarafından açılan mevduat hesaplarına yönelim devam ederken, faizlerin yüzde 60'lara arttığı şu günlerde mevduat hesapları ile alakalı alınan bir karar, yatırımcıyı üzeceğe hatta başka yatırım araçlarına yönlenmesine ahal vereceğe benziyor. 

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Son dakiak alınan karar ile birlikte Mevduat faiz gelirleri üzerinden alınan gelir vergisi stopaj oranı, Mayıs 2024'ten itibaren %5'ten %15'e yükseliyor.  Bu durum, mevduat sahiplerini doğrudan etkileyecek önemli bir gelişme olarak bilinirken, getirilerin yüzde 10 oranında düşüş sergileyeceği tahmin ediliyor. 

Mevduat, bankalarda yatırımın faiz karşılığında tutulması işlemidir. Vadesiz mevduat hesaplarında para yatırma ve çekme işlemleri serbest iken faiz oranı günlük olarak işlemektedir. İhbarlı mevduat hesaplarında para çekmek için önceden ihbar etmeniz gerekmektedir. Vadesiz mevduata göre daha yüksek faiz oranları işlemektedir. Vadeli mevduat hesaplarında ise belli bir süre para yatırılması ve bu süre boyunca paraya erişilmemesi durumu hakimdir. Vadeye göre değişkenlik gösteren Faizler vade sonunda tekrardan şekillenmektedir 

Mevduat faiz stopajı nedir? 

Mevduat faiz stopajı gelirlerden vergi kesintisi olarak alınan vergidir. Mevduat sahiplerinin adına bu kesinti otomatik olarak yapılarak Gelir İdaresi başkanlığına aktarılmaktadır. 1 Mayıs itibariyle %15 olarak uygulanacak olan bu oranda mevduat faiz getirilerinden her 100 TL için 15 TL vergi kesintisi yapılacağı hesaplanmıştır

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