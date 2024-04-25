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Mevduat faizleri bugünkü karar ile coştu da coştu! Getiri 35.000 TL'ye fırladı

Dün öğle saatlerinde Merkez Bankası tarafından alınan karar doğrultusunda geçtiğimiz ay 50 baz puan arttırılan politika faizi sabit bırakıldı. Yüzde 50 oranında yatay seyreden faiz açıklaması sonrasında politika faizinin nasıl etkileneceği konusu merak edildi.

Yayın Tarihi: 25.04.2024 23:59
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 23:59
Mevduat faizleri bugünkü karar ile coştu da coştu! Getiri 35.000 TL'ye fırladı

Dün öğle saatlerinde Merkez Bankası tarafından alınan karar doğrultusunda geçtiğimiz ay 50 baz puan arttırılan politika faizi sabit bırakıldı. Yüzde 50 oranında yatay seyreden faiz açıklaması sonrasında politika faizinin nasıl etkileneceği konusu merak edildi. Merkez Bankası'nın faiz kararını sabit tutulduğu açıklaması ile yatırımı olan vatandaşlar mevduat faiz oranlarını araştırmaya başladı. Bankalar arası faiz oranları değişkenlik gösterirken, 250 bin TL'nin aylık ve 3 aylık getirileri de merak konusu.Dolar kurunun uzun süredir yatay seyretmesi, dolardan yüksek getiri sağlayamayan yatırımcıları Türk Lirasına yöneltti. Bu durum, mevduat faiz oranlarına olan ilgiyi de artırdı. 

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Uzmanlar, önümüzdeki günlerde mevduat faizlerinde daha da artış olacağını öngörüyor. Ancak dün verilen karar sonrasında mevduatlar yükseldi mi? İşte detaylar...

Bankalar politika faiziznden kaynaklı mevduat oranlarını düzenlerken, kampanyaları kapsamında da ek değişiklikler sağlayabiliyor. İşte banka banka hesaplamalar...

Akbank, yeni müşterisine özel olarak yüzde 56 faiz oranını hesaplamış bulunuyor. Rekor Odeabank'ta iken faiz oranı yüzde 58.5'a çıkmış bulunuyor. ONPLUS yüzde 54 faiz oranı ile kazancın katlanmasını sağlıyor. Yine OnPlus'ta yeni mevduatlara yüzde 57 faiz açıklanırken, Alternatifbank'ta aynı oranda faiz imkanı sağlıyor. 250.000 TL'si olan yatırımcının 3 aylık kazancı  bu kapsamda 35.000 TL ile 33 bin lira arasında değişkenlik gösteriyor. 

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Mevduat faizleri bugünkü karar ile coştu da coştu! Getiri 35.000 TL'ye fırladı

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