Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Son 2 yılın en fazla tercih edilen yatırım aracı, mevduat hesapları olarak biliniyor. Politika faizlerinde artış kararı akabinde geçtiğimiz seneye göre 2 kattan fazla kazandıran mevduat hesapları ile alakalı gelişmeler yaşanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile mevduat ürünlerinde uygulanacak stopaj oranları artırıldı. Bu değişiklik, mevduat sahipleri ve yatırımcılar için daha fazla kesinti anlamını taşıyor. Yani yeni düzenlemeyle birlikte, bankalara yatırılan paraların getirisi daha da azalacak.

STOPAJLAR ARTIYOR

İster kısa süreli isterse de uzun süreli mevduat olsun, stopaj oranlarında yükselişlere imza atıldı.

6 AYLIK MEVDUAT STOPAJLARI ARTTI

Alınan karara göre, 6 ay vadeli mevduatlarda uygulanan stopaj oranı yüzde 7,5'ten yüzde 10'a çıkarıldı. Bu durum, özellikle kısa vadeli yatırım yapan vatandaşları olumsuz etkileyecek. 1 yıldan fazla vadeli mevduatlar ise yüzde 5 olarak şekillendi.

1 SENE VADELİ MEVDUAT STOPAJLARDA DA ARTIŞ

1 yıl vadeli mevduatlarda ise stopaj oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltildi. Böylece, orta vadeli yatırım yapanlar da daha fazla vergi ödeyecek.

1 SENE ÜZERİ MEVDUATLARIN STOPAJ ORANI

1 yıldan daha uzun vadeli mevduatlarda ise stopaj oranı yüzde 5 olarak açıklandı. Evvelinde bu oran yüzde 2,5 civarındaydı. Uzun vadeli yatırımcılar için bu durum, sabit bir getiri beklentisi doğururken, faiz oranlarının artışı, bankaların mevduat politikalarını nasıl şekillendireceği konusundaki açıklamalarda merakla takip ediliyor.

YENİ STOPAJ ORANLARI 31 OCAK 2025'E KADAR GEÇERLİ OLACAK

Bu yeni stopaj oranları, 31 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olacak. Bu tarihten sonra yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı ise henüz bilinmiyor.



