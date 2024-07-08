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Migros mangal sezonuna hızlı giriş yaptı! 10 Temmuz’a kadar cızbızlar boş kalmıyor

Zincir marketler mangal tutkunlarına yönelik hafta hafta yeni kampanyalarını duyururken ülkemizin en büyük perakende zincirlerinden olan Migros tarafından başlatılan kampanya özel bir indirimi barındırıyor.

Yayın Tarihi: 08.07.2024 08:41
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 08:41
Migros mangal sezonuna hızlı giriş yaptı! 10 Temmuz’a kadar cızbızlar boş kalmıyor

Bahar mevsiminde başlayan mangal sezonu ekonomik koşullar sebebiyle son iki senedir çoğ hanede başlayamamış bulunuyor. Alım gücü düşen vatandaş mangallık fiyat araştırmasını yaparken marketler tarafından sunulan bir çok kampanya dikkat çekiyor.

Özellikle yaz mevsiminin gelip havaların ısınması ile birlikte mangal sezonunun başlaması mangal severleri harekete geçirmişe benziyor. Zincir marketler mangal tutkunlarına yönelik hafta hafta yeni kampanyalarını duyururken ülkemizin en büyük perakende zincirlerinden olan Migros tarafından başlatılan kampanya özel bir indirimi barındırıyor.

Hafta sonu keyfi yapmak ya da günün yorgunluğunu atmak adına Mangallık ve ızgaralık lezzetleri tatmak isteyen müşterilerine özel olarak Migros, ihtiyaç olunan indirimi açıkladı. Anlaşmalı olduğu Uzman Kasap aracılığı ile birçok ürünü indirimli ürünler listesine dahil eden Migros, mangalcı dostu olarak tabir ediliyor.

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MİGROS MANGALLIK FİYATLARI

Pirzola, Antrikot, biftek, çöp şiş gibi ürünler Migros marketlerde indirimli fiyatları ile raflarda yer alıyor. Migros tarafından başlatılan kampanya kapsamında dana kemikli kontrfile 569 TL fiyatı ile dikkat çekerken, Dana biftek kilosu 569,95 TL ve kuzu sebzeli çöp şiş ürünleri 649 TL'ye müşteriye ulaştırılıyor. 

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Kavurmalık ürünler 600 TL fiyatı ile dikkat çekerken incik ürünleri ise 499,95 TL'ye kasap reyonlarında yerine almış bulunuyor. Migros Mangallık ürünler için başlatılan indirim kampanyası 10 Temmuz'a kadar süre gelecek iken hem damak zevkini hem de cebini düşünenlerin hemen Migros'a uğraması tavsiye ediliyor

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Migros mangal sezonuna hızlı giriş yaptı! 10 Temmuz’a kadar cızbızlar boş kalmıyor

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