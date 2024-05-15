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Migros'ta kurbanlık inovasyonu başladı! 10,950 TL'ye dini vecibenizi yerine getireceksiniz

Migros senelerdir helal ve güvenilir kesim olarak sunduğu bu program kapsamında taksit imkanı da sunması ile birlikte maddi imkanların zorlanmadan kurbanlık kesilmesi olanağı sağlıyor. Peki 2024 Migros kurbanlık fiyatları ne kadar?

Yayın Tarihi: 15.05.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 13:32
Migros'ta kurbanlık inovasyonu başladı! 10,950 TL'ye dini vecibenizi yerine getireceksiniz

Kurbanlık alışverişi için araştırmalar şimdiden başladı. Dİyanet tarafından kesim bedellerinin belirlenmesi ve ortalama kurbanlık fiyatlarının pazarlarda belirlenmesi ile birlikte marketlerin sunduğu kurbanlık kampanyaları ve fiyatları da araştırılmaya başlandı. Migros senelerdir helal ve güvenilir kesim olarak sunduğu bu program kapsamında taksit imkanı da sunması ile birlikte maddi imkanların zorlanmadan kurbanlık kesilmesi olanağı sağlıyor. Hem ekonomik hem de pratik bir çözüm sunan Migros, kurban arayışındaki müşterilerine çeşitli seçeneklerle hitap ediyor. Peki Migros kurbanlık fiyatları ne kadar? Migros kurbanlık fiyatları kaç para? İşte detaylar..

Migros kurbanlık programı özellikle de geri ödeme imkanının kolaylığı ile tercih edilirken, kesim hizmetlerinin İslami usullere uygun olarak gerçekleştirilmesi de dini görevini yerine getiren vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bu durum dini hassasiyet konusunda içsel ferahlama sağlıyor.

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bütçesini düşünen ve kurban alımını daha yönetilebilir hale getirmek isteyenler için Migros kurbanlık kampanyaları taksit seçenekleri ile de ön plana çıkıyor. Bağış olarak yapılacak olan kurbanlıklar konusunda da öncülük eden Migros, hayırseverlerin hem gönlünü hem de cebini dolduruyor. Migros kurbanlık fiyatları şu sıralar revaç aramalar arasında yer alıyor. İşte Migros kurbanlık fiyatları

MİGROS KURBANLIK FİYATLARI

Migros tarafından sunulan rekabetçi fiyatları, piyasadaki diğer kurbanlık satış noktalarıyla kıyaslandığında daha az ödeme tutarına tekabül ederken, market tarafından fiyatlar şu şekilde açıklanmış bulunuyor.

• Büyükbaş Kurbanlık ücreti: 23-27 kg kemiksiz büyükbaş kurbanlık fiyatı 19.950 TL. Bonus kart kullanıcılarına ise 18.950 TL'ye denk geliyor.

• Küçükbaş Kurbanlık ücreti: 16-20 kg küçükbaş kıvırcık kurbanlık fiyatı 14.800 TL. Money bonus kullanan müşteriye bu tutar 13800 TLye denk geliyor.

• Küçükbaş Karaman Kurbanlık tutarı: 12-16 kg küçükbaş karaman kurbanlık fiyatı 11.950 TL. Bonus kullanıcıları ise 10,950 TL ödeyerek alım gerçekleştirebiliyor.

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Migros'ta kurbanlık inovasyonu başladı! 10,950 TL'ye dini vecibenizi yerine getireceksiniz

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