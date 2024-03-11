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Migros'tan 300 TL'lik bedava alışveriş! Ramazan sofraları bedavaya geliyor

Ramazan alışverişlerine özel olarak Migros'tan yapılacak alışverişe 300 TL Bonus imkanı sağlanaca

Yayın Tarihi: 11.03.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 12:03
Migros'tan 300 TL'lik bedava alışveriş! Ramazan sofraları bedavaya geliyor

Hayat koşullarının git gide zorlaşması özellikle de orta ve dar gelirli kesimi etkilemeye devam ediyor. Vatandaş kemerleri sıkarken, ürün ve hizmet satın alımları konusu da sekteye uğrayabiliyor. Ramazan ayının gelip çatması ile birlikte başlayan oruç sezonunda sahur ve iftar sofralarını doldurmak isteyen vatandaş, ekstra imkanları yakından takip ederken, özellikle de bankalar tarafından sunulan geri ödeme imkanları, kampanyalar arasında en dikkat çeken olarak biliniyor. bir çok banka Ramazan ayı münasebetiyle bir çok kampanyasını açıklamaya devam ediyor. Garanti Bankası da Ramazan ayı boyunca geri ödeme imkanı sunacak olan bankalar arasında yer alırken, Ramazan alışverişlerine özel olarak Migros'tan yapılacak alışverişe 300 TL Bonus imkanı sağlanacağı, kampanya detayında yer alıyor.

Ramazan ayının bereketini Bonus Kart ile ikiye katlamak isteyen vatandaşın elini hızlı tutması gerekiyor Garanti Bankası'na ait Bonus Kart ile Migros'tan yapılacak tüm alışverişlerde 300 TL'ye kadar geri ödeme imkanı açıklandı. Banka tarafından, yapılacak alışverişlere sağlanan bu geri ödeme ile sevdiklerine İftar ya da sahur Sofrası kurmak için ihtiyaç bulunan tüm ürünlere avantajlı fiyatlarla ulaşabilme imkanı sağlanıyor.

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GARANTİ BANKASI RAMAZAN AYI KAMPANYASI

8 Mart'ta Garanti Bankası tarafından başlatılan kampanyanın 15 Nisan'a kadar devam edeceği belirtildi. Tüm Migros mağazalarında geçerli olan kampanyada yapılacak olan Tek seferlik 750 TL üzeri 4. alışverişe 300 TL Bonus ödemesi yapılacak.

Garanti Bankası ile Migros'un ortaklaşa başlattığı kampanyada ilk harcamadan önce kampanya dahil olmak zorunluluğu mevcut. İster Bonus Flash üzerinden, ister SMS aracılığı ile kampanyaya başvuru sağlanabiliyor. Bonus Flash üzerinden hemen katıl butonuna tıklayarak ya da SMS ile büyük harflerle SEPET yazarak 33 40'a SMS göndermek yeterli oluyor.

Müşteri bazında başlatılan kampanyada bir müşteri en fazla 300 TL Bonus kazanabilecek iken aynı gün içerisinde birden fazla yapılan alışverişlerin ilki kampanyaya dahil ediliyor. Öte yandan Migros'tan alkol ve tütün ürünleri alımı ya da TL yükleme işlemlerinin kampanyaya dahil olmadığı açıklanmış bulunuyor. Sadece kredi kartları ile hak kazanılacak olan geri ödeme kampanyasına para kartları dahil olmadığı da kampanya detaylarında yer alıyor

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