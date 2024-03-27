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Milli Emlak bedavaya arsa ilanını duyurdu! 4 ilde 180 bin TL'ye büyük fırsat

Son zamanlarda Türkiye'de taşınmaz fiyatlarının yükselmesi, vatandaşları alternatif arayışlarına yöneltiyor. Özellikle pandeminin etkilerinin ardından artan taşınmaz fiyatları, birçok kişinin ev sahibi olma hayallerini zorlaştırırken, Milli Emlak'ın yeni bir fırsat sunması dikkat çekiyor. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 27.03.2024 17:40
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 17:40
Milli Emlak bedavaya arsa ilanını duyurdu! 4 ilde 180 bin TL'ye büyük fırsat

Türkiye'de taşınmaz fiyatlarındaki artış, vatandaşları farklı çözüm yolları aramaya yönlendiriyor. Bu çerçevede, Milli Emlak tarafından satışa sunulan hazine arazileri, alternatif bir seçenek olarak dikkat çekiyor. Pandemi sürecinin ardından taşınmaz fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte, vatandaşlar uygun fiyatlı seçenekler arayışına girdi. 

Türkiye'nin içinde bulunduğu enflasyonist ortam ve faiz artışları da bankalardan nakit ihtiyacını gidermeyi zorlaştırırken, Milli Emlak'ın sunduğu hazine arazileri, bu ihtiyacı karşılamak isteyenler için çekici bir alternatif olarak öne çıkıyor. Artan talep, hazine arazisi ilanlarının yenilenmesine ve vatandaşların alım süreçleriyle ilgili detayları araştırmaya yöneltiyor. 

 

ANTALYA'DA 22 ADET HAZİNE ARAZİSİ SATIŞTA!

Türkiye'nin içinde bulunduğu enflasyonist ortam ve faiz artışları da bankalardan nakit ihtiyacını gidermeyi zorlaştırırken, Milli Emlak'ın sunduğu hazine arazileri, bu ihtiyacı karşılamak isteyenler için çekici bir alternatif olarak öne çıkıyor. Artan tal

Milli Emlak, arsa arayışında olanlara yeni bir fırsat sunuyor. Resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlar, uygun fiyatları ve esnek ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor. Özellikle Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan hazine arazileri, yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor.

Antalya'da yer alan 22 adet hazine taşınmazı, avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu ilanlar, arsa alımı yapmak isteyenlere düşük peşinat ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sunuyor. Metrekare başına düşen fiyatlar ise yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Hazine arazisi fiyatları 183 bin 500 Türk Lirası gibi uygun bir seviyeden başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından satışa sunulan araziler için taksitli ödeme imkanı da sağlanıyor. En yüksek fiyat ise 1 milyon 232 bin Türk Lirası olarak belirlenirken, metrekaresi de 513,22 olarak açıklanıyor.

Artan taşınmaz fiyatları ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle alternatif arayışında olanlar için Milli Emlak'ın hazine arazileri önemli bir çözüm sunuyor. 

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