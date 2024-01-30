Milli Emlak kelepir arsa satıyor! Cebinde 150 bin TL'si olana anında tapu teslim

Arsa alıcıları açısından önemli bir gelişme yaşandı. Milli Emlak, arsayı kısa sürede 150 bin TL'ye satın alacağını duyurdu.

Arsa alıp satmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber geldi. Milli Emlak, arsanın 150 bin TL'ye satışını resmen onayladığını duyurdu. İhalelerin tarihleri ​​ve detayları da belli oldu.





Emlak platformu her bütçeye uygun seçenekler sunuyor. Özellikle Ankara'daki arsa seçenekleri cazip fiyatlarıyla alıcıların ilgisini çekiyor.

Milli Emlak'ın güncel açıklamalarına göre Ankara'da arsalar 98 bin 100 TL'den başlıyor. Bu durum yatırım yapmayı düşünenler için kaçırılmayacak bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Milli Emlak'ın Ankara Gölbaşı ilçesinde sunduğu fırsatlar yoğun ilgi görüyor. Örneğin 530,82 metrekarelik bir arsa 371.600 TL'ye satın alınabiliyor. Bu satın alma için depozito tutarı 74.320 TL olarak belirlendi.





Teklif 25 Ocak 2024 saat 14.50'de yapılacak. Ayrıca Gölbaşı'nda 533,75 metrekarelik arsa 587.150 TL'ye alıcısını bekliyor. Bu arsanın teminatı 117.430 TL olup, satın alımı 25 Ocak 2024 saat 10:20'de gerçekleşecektir.

Ayrıca emlak portföyünde 600.000 TL'ye 500 metrekarelik bir arsa daha bulunuyor. Bu arsaya tahsis edilen teminat tutarı 120.000 TL'dir. Teklif 25 Ocak 2024 saat 10:30'da başlayacak. Milli Emlak Ankara'daki cazip fırsatlarla sınırlı değil. Platformda toplam 25 güncel sürüm bulunmaktadır.





Mesela arsalar da 149.000 TL'ye sunuluyor. Tüm bu ilanların ihale tarihi 25 Ocak 2024'te gerçekleşecek. Ankara'da arsa, tarla veya bina almayı düşünenler için Milli Emlak'ta çeşitli ve uygun fiyatlı seçenekler mevcut. İster yatırım ister konut amaçlı olsun, bu ilanlar her ihtiyaca uygun çözümler sunuyor.